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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Eczacıbaşı Vitra’yı kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 22:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Voleybol Kadınlar CEV Kupası Şampiyonu Eczacıbaşı Vitra’yı kutladı.Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Eczacıbaşı Vitra Voleybol Takımı’nın, Voleybol Kadınlar CEV Kupası Şampiyonu olması dolayısıyla, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı R.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Voleybol Kadınlar CEV Kupası Şampiyonu Eczacıbaşı Vitra’yı kutladı.
Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Eczacıbaşı Vitra Voleybol Takımı’nın, Voleybol Kadınlar CEV Kupası Şampiyonu olması dolayısıyla, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı R. Faruk Eczacıbaşı’na bir tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.

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