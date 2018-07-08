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Cumhurbaşkanı Erdoğan şampiyon güreşçileri kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 01:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Hamza Alaca ve Muhammet Hamza Bakır'a tebrik telgrafı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Hamza Alaca ve Muhammet Hamza Bakır'ı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Alaca ve Bakır'a tebrik telgrafı gönderdi.

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