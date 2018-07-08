Cumhurbaşkanı Erdoğan şampiyon güreşçileri kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Hamza Alaca ve Muhammet Hamza Bakır'ı kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Alaca ve Bakır'a tebrik telgrafı gönderdi.
24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!
Korkunç kaza! Kamyon kırmızı ışıkta araçları biçti: 2 ölü, 17 yaralı
Tuğçe Kazaz eski siyasi analizleriyle twitter'dan bombaladı: Siz sözde entelektüel biz ise koyunuz ya!
İYİ Parti milletvekili Hayati Arkaz, Devlet Bahçeli’nin elini öptü
Parkta saç saça baş başa kız kavgası!
TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı
YouTube fenomenlerinin feci ölümü!
Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu
Apple'ın açıklarını bulan 17 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz Google ve Microsoft'un da açıklarını buldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum