CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SANCAR'I KABUL ETTİ

Haber:İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü bilim insanı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'ı kabul etti.
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