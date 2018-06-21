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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Sarayı başına yıkacağım' diyor. Bu saray kimin? Benim mi? Bu saray milletin. Bu sarayı geldiler bombaladılar. Kim bombaladı? FETÖ'cüler. Demek ki sen de o bombalayanlardansın. O çevrede 29 şehidimiz var, yaralılar 36. Ne farkın v

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 23:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Sarayı başına yıkacağım' diyor. Bu saray kimin? Benim mi? Bu saray milletin. Bu sarayı geldiler bombaladılar. Kim bombaladı? FETÖ'cüler. Demek ki sen de o bombalayanlardansın. O çevrede 29 şehidimiz var, yaralılar 36. Ne farkın var senin onlardan?"


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