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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de vatandaşlara hitap etti (1)

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 23:00 | Son Güncelleme 4 saat önce

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan daha sonra vatandaşlara hitap etti.

(FOTOĞRAF)

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