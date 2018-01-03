CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SARIYER'DE VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;

-"Çukurlar açtılar. 'Kato'ya, Gabar'a, Tendürek'e çıkamazsınız' dediler. Şu anda askerimizle, polisimizle, Jandarmamızla, korumuzla hep birlikte yeri geldi Gabar'da oldular, Cudi'de, Kato'da oldular. Ve o çukurları onlara mezar yaptılar."

-"Nerede o Paralel Devletin başındakiler? Kimisi Pensilvanya'da kimisi Almanya'da. Kimisi şurada, kimisi burada. Ama büyük bir kısmı şu anda cezaevinde. Hukuk içerisinde ne gerekiyorsa, bugüne kadar ne yaptıysak, bundan sonra da onu aynen yapmaya devam edeceğiz. Acımayacağız. Acırsak, acınacak hale geliriz."

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer Ak Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yaklaşık 2 saat içeride kalan Cumhurbaşkanına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile Ak Partili milletvekilleri eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilçe binasının balkonundan burada toplananlara hitap etti. Sözlerine Sarıyer İlçe Teşkilatının yeni binasını ziyaret etmek için geldiğini belirterek başlayan Erdoğan, sözlerine 'Rabia'yı anlatarak başladı.