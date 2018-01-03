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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de vatandaşlara hitap etti 

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 23:39 | Son Güncelleme 3 saat önce

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer Ak Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yaklaşık 2 saat içeride kalan Cumhurbaşkanına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile Ak Partili milletvekilleri eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilçe binasının balkonundan burada toplananlara hitap etti. Sözlerine Sarıyer İlçe Teşkilatının yeni binasını ziyaret etmek için geldiğini belirterek başlayan Erdoğan, sözlerine 'Rabia'yı anlatarak başladı.

Erdoğan, "Tek Millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlettir. Neden tek devlet diyoruz? Çünkü bizi bölmek istediler. Biz Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisi ve Sünnisi ile tek milletiz. Bizi bölemeyecekler. İki, tek bayrak. Bayrağımızın rengi, şehidimizin kanının rengidir. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız ise şehitlerimizin ta kendisidir. Bayrağımıza eş bayrak yok. 3'ücüsü, tek vatan. 780 bin kilometre ile tek vatan. Vatanımızı da bölemeyecekler. Yok Güney Doğu'da şöyle, Doğu'da böyle. Avucunuzu yalarsınız. Çukurlar açtılar. 'Kato'ya, Gabar'a, Tendürek'e çıkamazsınız' dediler. Şu anda askerimizle, polisimizle, Jandarmamızla, korumuzla hep birlikte yeri geldi Gabar'da oldular, Cudi'de, Kato'da oldular. Ve o çukurları onlara mezar yaptılar.

4'üncü olarak, tek devlet. Neymiş, Paralel Devletmiş. Nerede o Paralel Devletin başındakiler? Kimisi Pensilvanya'da kimisi Almanya'da. Kimisi şurada, kimisi burada. Ama büyük bir kısmı şu anda cezaevinde. Hukuk içerisinde ne gerekiyorsa, bugüne kadar ne yaptıysak, bundan sonra da onu aynen yapmaya devam edeceğiz. Acımayacağız. Acırsak, acınacak hale geliriz.

Önümüzde 14 ay var. 14 ay sonra Mart 2019 yerel seçimleri var. Mart Yerel seçimleri biliniz ki Kasım 2019 seçimlerinin işaret fişeğidir. Orada parlamento seçimi var. Ne var? Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Çok çalışacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı konuşmasının ardından kendisini görmeye gelenlerin yanına giderek, onlarla konuştu. Erdoğan daha sonra buradan ayrıldı.

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