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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın kuruluş yıl dönümünü kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 12:58 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın gelecek dönemde de milletin hakkını ve menfaatlerini koruma sorumluluğunu yerine getireceğinden şüphe duymadığını ifade etti.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın gelecek dönemde de milletin hakkını ve menfaatlerini koruma sorumluluğunu yerine getireceğinden şüphe duymadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay Başkanlığı'nın 156'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'a mesaj gönderdi.

Erdoğan mesajında, anayasal bir yüksek denetim kurumu olan Sayıştayın kamu kaynaklarının ekonomik, verimli ve etkin kullanılmasında önemli bir yeri bulunduğunu vurgulayarak, şunları belirtti:

"Bağımsızlık ve tarafsızlık, beklentilere duyarlılık, yeniliğe açıklık ve mesleki yetkinlik gibi temel değerlere bağlılığıyla devlet geleneğimizde önemli yeri bulanan Sayıştay, 'kamu kaynaklarının etkin yönetiminde öncü olmak ve kurumsal yönetimde diğer kamu kurumlarına örnek olmak' vizyonu doğrultusunda başarılı çalışmalarını sürdürmektedir. Yetişmiş kadroları ve 156 yıllık birikimiyle, gerçekleştirdiği hukuka uygunluk denetimleri, devletimizin mali şeffaflığının sağlanmasında hayatı rol oynamaktadır. Yüksek vazife anlayışıyla, kararlı ve sıkı bir şekilde görevlerini yerine getiren Sayıştay Başkanlığımızın, önümüzdeki dönemde de milletimizin hakkını ve menfaatlerini koruma sorumluluğunu yerine getireceğinden şüphe duymuyorum. Sayıştay Başkanlığımızın 156'ıncı kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, şahsınızda kurumun üyelerini ve tüm mensuplarını tebrik ediyor, sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum."

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