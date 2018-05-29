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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçilme yaşını 18'e indiren kim? Biz. 30'dan 18'e indirdik ve bu gence güvenme olayıdır. Biz güvendik ve şu anda bu adımı da attık."

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 00:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçilme yaşını 18'e indiren kim? Biz. 30'dan 18'e indirdik ve bu gence güvenme olayıdır. Biz güvendik ve şu anda bu adımı da attık."


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