Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıklıyor (2)

Gülseli KENARLI - İhsan YALÇIN - Taner YENER / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ""Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinden asla vazgeçmedik" dedi. Erdoğan, "Dün olduğu gibi bugün de demokrasiden, özgürlükten, hakların serbestçe kullanılmasından yanayız. Yarın da öyle olacağız; ancak biz aynı zamanda güçlü ve bağımsız olmaktan da yanayız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ataköy'deki Sinan Erdem Spor Salonu'nda, İstanbul 6'ncı Olağan İl Kongresi'nde İstanbul İl Kongresi'nde seçim manifestosunu açıklıyor. "Biz bu toprakları kanlarıyla yoğurarak vatan kılanlarız. Şehitler tepesini boş bırakmadık, boş bırakmayacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz Çanakkale ruhunu yeniden canlandırıp vatanı işgalden kurtaranlarız. Ülkemizi içerden çökertemeyince sınırlarımızı terör koridoruyla kuşatmaya kalktılar. Sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturmak isteyenlerin beslediği kiralık katillerin başını inlerinde ezdik. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla terör koridorunu paramparça ettik. Sadece ülkemizin güvenliği değil, komşularımızın, dostlarımızın, gönül coğrafyamızın huzuru, selameti bizim meselemizdir. Ülkemizi hedef alan tüm planları nasıl büyük bir kararlılıkla bozduysak bundan sonra da aynı kararlılıkla bozacağız. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler-Deresi'nde biz vardık. Gerektiğinde Kandil'de biz vardık. İnlerine girdik ve bu teröristleri etkisiz hale getirdik. Şimdi ben sizden bir şey rica ediyorum. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Ve bu kirli oyunları birlikte bozacağız."