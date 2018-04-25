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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 20:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.


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