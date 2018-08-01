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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin ailesiyle görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 19:05 | Son Güncelleme

SİVAS, DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Nurcan Karakaya ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa'nın cenaze törenine katılmak üzere helikopter ile Şarkışla ilçesine geldi.

SİVAS, DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Nurcan Karakaya ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa'nın cenaze törenine katılmak üzere helikopter ile Şarkışla ilçesine geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekilerle birlikte törenin yapılacağı hükümet konağı önüne gelen Erdoğan, burada, Şehit Nurcan Akkaya'nın annesi Suudiye Demir, eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya ve yakınları ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye taziye dileklerini iletip bir süre konuştuktan sonra Kaymakamlık binasına geçti.

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