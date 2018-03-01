Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'e geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya'daki temaslarının ardından özel uçak "CAN" ile TSİ 02.20'de Senegal'in başkenti Dakar'a geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı'nda Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve eşi Meryem Faye Sall tarafından karşılandı.
Karşılama töreninde Senegal Meclis Başkanı Mustafa Niass, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner ile büyükelçilik personeli ve diğer ilgililer hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Dakar'a geldi.
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