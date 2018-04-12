Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi yollara düşürdü

Vanlı genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile görüşmek ve sevgisini ispatlamak için memleketi Van’dan Ankara’ya yürüyor. Van’da gerçekleştirilen AK Parti İl Kongresi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşemediği için üzülen 21 yaşındaki Mirza Koğtaş, görüşme kararından vazgeçmeden yaklaşık bin 250 kilometre yol yürümeyi hedefliyor. Memleketi Van’dan Ankara’ya gitmek için yollara düşen Koğtaş, tek amacının Cumhurbaşkanı ile görüşmek olduğunu belirtti. İHA muhabirine konuşan 21 yaşındaki Mirza Koğtaş, Cumhurbaşkanı ile görüşmek için “Hayaller inanmanın, inanmak emeğin, emekler ise başarının meşalesidir” sloganıyla yollara düştüğünü söyledi. Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen kongrede Cumhurbaşkanını Erdoğan’ı görmek için sabahın erken saatlerinde alana gittiğini, ancak kendisini göremediğini anlatan Koğtaş, “Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz 8 Nisan tarihinde Van’a gelmişti. Cumhurbaşkanımızı görmek için sabahın erken saatlerinde gittim ama bir türlü görüşemedim. Korumalar izin vermedi ve bana ‘not yaz biz ulaştırırız’ dediler. Yazdığım notta ise ‘Cumhurbaşkanımız sizi çok seviyorum ve sizinle görüşmek istiyorum’ şeklinde yazdım. Yazdığım not kendisine ulaştı mı artık bilmiyorum” dedi.

“Cumhurbaşkanımız ile görüşmemek beni çok üzdü”

Cumhurbaşkanı ile görüşemediğinden dolayı çok üzüldüğünü ve adeta bunalıma girdiğini ifade eden Koğtaş, “O gün Cumhurbaşkanımız ile görüşememek beni çok üzdü ve bu yüzden bunalıma girdim. O günden sonra kendi kendime düşündüm ve yollara çıkmaya karar verdim. Şimdi de bin 255 kilometrelik destan yazmak için Ankara’ya gidiyorum” diye konuştu.

“Sevgimi kanıtlayabilmek için yollara çıktım”

Tek amacının Cumhurbaşkanına sevgisini kanıtlamak olduğunu dile getiren Koğtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sevgi, Cumhurbaşkanımızı tanıdığımdan beridir var. Hem Van’a hem de Türkiye’ye çok güzel şeyler yaptı. Bu yüzden kendisini çok seviyorum. Benim de tek amacım kendisi ile görüşebilmektir. Hayallerimi gerçekleştirmek ve sevgimi kanıtlayabilmek için bu yollara çıktım. Bu yolda da tek bir şey beni geri döndürür o da ‘ölüm’. Tabi bunu da kimse bilemez.”

Ankara’ya vardığında Cumhurbaşkanının kendisiyle görüşeceği konusunda inancının tam olduğunu sözlerine ekleyen Koğtaş, “Eğer bir aksilik olmasa Ankara’ya gitmeyi planlıyorum. İlk rotam Ağrı olacak. Daha sonra Ağrı üzerinden Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Kırıkkale ve en son olarak Ankara’ya gitmeyi planlıyorum. Cumhurbaşkanımızın öyle temiz bir kalbi var ki benimle görüşmemesi konusunda hiçbir kuşkum yok. Kendisi benle görüşecektir ve buna inanıyorum” şeklinde konuştu.