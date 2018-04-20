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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sıhhati şüpheli haberler ve örnekler, formülasyonu sinsi sorular üzerinden gençlerimizin imanını, ahlakını ve akaidini yani itikadını tartışma konusu yapmak kesinlikle art niyetlidir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 21:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sıhhati şüpheli haberler ve örnekler, formülasyonu sinsi sorular üzerinden gençlerimizin imanını, ahlakını ve akaidini yani itikadını tartışma konusu yapmak kesinlikle art niyetlidir."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan

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