Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz 'tek millet' diyoruz. 81 milyon tek millet. Niye? Bizi yaradan Rabbim öyle emrediyor da onun için. Rabbim bizi kabileler halinde yarattı, kavimler halinde yarattı. Üstünlük, ittika ile takva ile. Öyleyse benim için Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Boşnak'ı, Arap'ı fark etmez. Hepsi Müslüman olarak benim kardeşimdir. Ama şu terör örgütü bizi böldü, bizi parçaladı. Şimdi artık bizi bölemeyecek." dedi. Erdoğan, partisinin AK Parti Siirt 6. Olağan İl Kongresi öncesinde Siirt Yeni Spor Salonu'nu önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Vatandaşlara otobüsten hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkın coşkusuna, ilgisine ve heyecanına bakarak, 2019 yılının bir başka olacağını, yeniden diriliş hareketi başlattıklarını belirterek, halkın coşkusuyla bu kongreyi gerçekleştirdiklerini ifade etti. - "Yiğit düştüğü yerden kalkarmış" Erdoğan, "Hatırlıyorsunuz değil mi? Yiğit düştüğü yerden kalkarmış. Bize Siirt'teki o konuşmayla ne yaptılar? Cezaevinin yolunu gösterdiler. Ne yapmıştık. Bir şiir okumuştuk. Bu şiir Milli Eğitim'in onayından geçmiş bir şiirdi. Ve bundan dolayı içeri girdik, ondan sonra çıktık. Partimizi kurduk. Partimizi kurduktan sonra 16 ay tek başımıza iktidar olduk. Şimdi ben damadı olduğum Siirt'e soruyorum. Bizi yalnız bırakmayacaksınız, değil mi? Bu geçen sürede bazı sıkıntılar yaşadık ama inşallah bundan sonra farklı olacak değil mi? Buna hazırız." diye konuştu.

Kardeşlerin arasına fitne, fesat sokmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini, kardeşin kardeşi Allah için sevdiğini ve o sevgiyi kimsenin alıp götüremeyeceğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: "Menfaat için severse o tehlikeli. Biz menfaat için bir kardeşlik istemiyoruz. Allah için seveceğiz. Makam, mevki için değil, Allah için sevmek. Siirtli, Allah için sever. Öyleyse bir şeyi yapacağız. Bizde Arap, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abhaza, Boşnak böyle bir ayrım var mı? AK Parti'li de bu yok. Niye? Biz 'tek millet' diyoruz. 81 milyon tek millet. Niye? Bizi yaradan Rabbim öyle emrediyor da onun için. Rabbim bizi kabileler halinde yarattı. Kavimler halinde yarattı. Üstünlük, ittika ile takva ile. Öyleyse benim için Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Boşnak'ı, Arap'ı fark etmez. Hepsi Müslüman olarak benim kardeşimdir. Ama şu terör örgütü bizi böldü. Bizi parçaladı. Şimdi artık bizi bölemeyecek." Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yapan Erdoğan, ay yıldızlı bayraktan başka bayrağın olmadığını bildirdi.