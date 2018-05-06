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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sırbistan bizim için dost, Balkanlar'da barış ve istikrar için ise kilit ülkedir. İkili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek, çok daha ileriye taşımak noktasında her iki ülkede de çok güçlü bir irade mevcuttur."

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 18:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sırbistan bizim için dost, Balkanlar'da barış ve istikrar için ise kilit ülkedir. İkili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek, çok daha ileriye taşımak noktasında her iki ülkede de çok güçlü bir irade mevcuttur."


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