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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 3 yılda yurt içi ve Kuzey Irak'ta YPG/PKK ile mücadelede 16 bin 650 terörist etkisiz hale getirildi."

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 21:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 3 yılda yurt içi ve Kuzey Irak'ta YPG/PKK ile mücadelede 16 bin 650 terörist etkisiz hale getirildi."

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