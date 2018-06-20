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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son bir buçuk yılda Mardin kayyum büyükşehir belediyemiz ve kurumlarımız kanalıyla 1,3 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. Kayyum büyükşehir belediyemiz, 650 trilyon lira borçla belediyeyi devraldı, biz hem 1,3 katrilyon liral

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 19:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son bir buçuk yılda Mardin kayyum büyükşehir belediyemiz ve kurumlarımız kanalıyla 1,3 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. Kayyum büyükşehir belediyemiz, 650 trilyon lira borçla belediyeyi devraldı, biz hem 1,3 katrilyon liralık yatırım yaptık hem de belediyenin 190 trilyon lira borcunu ödedik."


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