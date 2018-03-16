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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 23:08 | Son Güncelleme

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşmede, Afrin'de terör unsurlarına karşı yürütülmekte olan Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgi paylaşımında bulundu - Erdoğan, sivillere zarar vermemeye büyük özen göstererek yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın DEAŞ'la mücadeleye engel değil, bilakis bu mücadelenin bir parçası olduğuna dikkati çekti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bu akşam telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in doğum gününü kutladığı görüşmede, Afrin'de terör unsurlarına karşı yürütülmekte olan Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgi paylaşımında da bulundu.

Erdoğan, sivillere zarar vermemeye büyük özen göstererek yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın DEAŞ'la mücadeleye engel değil, bilakis bu mücadelenin bir parçası olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin PYD/YPG, PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil terör örgütlerinin tümüyle mücadele ettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO müttefiki kimi ülkelerin söz konusu terör örgütlerinin bazılarına müsamahakar davranmalarının ve terör tehdidini adeta DEAŞ’tan ibaret gibi telakki etmelerinin üzüntü verici olduğuna değindi.

Erdoğan'ın Türkiye'nin NATO değerlerine ve müttefiklik ruhuna bağlı kalmaya devam ettiğini belirttiği görüşmede, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Türkiye'nin önemli katkılar sağladığı NATO’nun önemli bir müttefiki olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin güvenlik kaygılarını paylaştığını ifade eden NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in, terörle ortak mücadelenin önemine de değindiği kaydedildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Zeytin Dalı Harekatı

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