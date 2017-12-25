Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da

"Sayın Cumhurbaşkanı, Sudanlı bu gençlerin on binlercesi geçen on yıllarda bu vatan uğruna kendisini feda etti. Dünyanın ne dediğini umursamadan bu gençler mücadele ruhu üzerine yetişti. Bu gençler geçmişte de şimdi dekendilerini kurtaracak olan kurtuluş gemisinin geleceğini ifade ediyorlardı ve işte o kurtuluş gemisi geliyor inşallah."

Süleyman, Hartum Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a fahri doktora takdim ettiği törende yaptığı konuşmasında, "Sayın Cumhurbaşkanı, bunlar Sudan'ın gençleridir. Seni bekliyorlardı. Seni uzaktan görüyor ve dinliyorlardı. Bu ümmeti kalkındırdığınızı gördüler. Düşmanların karşısında dik durduğunuzu gördüler. Gazze'ye yapılan ambargoyu hafiflettiğinizi gördüler. Kudüs konusunda zafer kazandığınızı gördüler. Arakan'daki Müslümanlara yardım ettiğinizi gördüler. Yeryüzünün tüm topraklarında zalimlerin karşısında dimdik durduğunuzu gördüler. Sizin zalimler karşısında, 'hayır, binlerce kere hayır' dediğinizi gördüler." ifadelerini kullandı.

Süleyman, Sudan'ın şu ana kadar yalnız olduğunu düşündüklerini vurgulayarak, "Biz burada yalnız olduğumuzu düşünüyorduk. Daha önce semaya yükselen o yüce çağrıyı duymaz olmuştuk. Fakat biz uzun süredir kaybettiğimiz o yüce çağrıyı Türkiye'den duyduk. Burada Devlet Başkanımız Ömer el-Beşir ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak sizlerin birlik ve beraberlik içinde ortaya koyduğunuz tablo beklenen ve özlenen tablodur." diye konuştu.

"Salonda bulunan gençler geçmişlerini ve o şanlı geçmişin geri dönüşünü izliyor" diyen Süleyman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peygamber efendimiz döneminden bu yana tekrarladığımız ulvi öğreti: 'Üzülme Allah bizimle beraberdir'. Biz o şanlı cümleyi senden de dinliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bizler, Allah bizimle olduğu için umutsuzluğa kapılmadık, kapılmayacağız. Sizin de bizimle beraber oluşunuz bize daha fazla güç ve kuvvet verecektir."

Hartum Üniversitesi Rektörü Süleyman, son olarak "Sayın Cumhurbaşkanı, dedelerinizin Viyana kapılarına kadar giderek ortaya koydukları yüce mücadele ruhunu unutmuyoruz. Çanakkale'de ortaya koydukları fedakarlıkları unutmamız mümkün değil. Bugün de sizler dedelerinizin yolundan ilerliyorsunuz." diyerek sözlerini tamamladı.