HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da

GÜNCEL HABERLERİ | 25.12.2017 23:27 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Hartum Üniversitesi Rektörü Süleyman: "Biz burada yalnız olduğumuzu düşünüyorduk. Daha önce semaya yükselen o yüce çağrıyı duymaz olmuştuk. Fakat biz uzun süredir kaybettiğimiz o yüce çağrıyı Türkiye'den duyduk. Burada Devlet Başkanımız Ömer el-Beşir ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak sizlerin birlik ve beraberlik içinde ortaya koyduğunuz tablo beklenen ve özlenen tablodur" "Sayın Cumhurbaşkanı, dedelerinizin Viyana kapılarına kadar giderek ortaya koydukları yüce mücadele ruhunu un

Hartum Üniversitesi Rektörü Ahmed Muhammed Süleyman, Türkiye'nin Sudan'ın yanında oluşunun kendilerini daha da güçlü hissettirdiğini belirtti.

Süleyman, Hartum Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a fahri doktora takdim ettiği törende yaptığı konuşmasında, "Sayın Cumhurbaşkanı, bunlar Sudan'ın gençleridir. Seni bekliyorlardı. Seni uzaktan görüyor ve dinliyorlardı. Bu ümmeti kalkındırdığınızı gördüler. Düşmanların karşısında dik durduğunuzu gördüler. Gazze'ye yapılan ambargoyu hafiflettiğinizi gördüler. Kudüs konusunda zafer kazandığınızı gördüler. Arakan'daki Müslümanlara yardım ettiğinizi gördüler. Yeryüzünün tüm topraklarında zalimlerin karşısında dimdik durduğunuzu gördüler. Sizin zalimler karşısında, 'hayır, binlerce kere hayır' dediğinizi gördüler." ifadelerini kullandı.

Sudan ve Türkiye arasında ortak değerler bulunduğuna dikkati çeken Süleyman, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı, Sudanlı bu gençlerin on binlercesi geçen on yıllarda bu vatan uğruna kendisini feda etti. Dünyanın ne dediğini umursamadan bu gençler mücadele ruhu üzerine yetişti. Bu gençler geçmişte de şimdi dekendilerini kurtaracak olan kurtuluş gemisinin geleceğini ifade ediyorlardı ve işte o kurtuluş gemisi geliyor inşallah."

Süleyman, Sudan'ın şu ana kadar yalnız olduğunu düşündüklerini vurgulayarak, "Biz burada yalnız olduğumuzu düşünüyorduk. Daha önce semaya yükselen o yüce çağrıyı duymaz olmuştuk. Fakat biz uzun süredir kaybettiğimiz o yüce çağrıyı Türkiye'den duyduk. Burada Devlet Başkanımız Ömer el-Beşir ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak sizlerin birlik ve beraberlik içinde ortaya koyduğunuz tablo beklenen ve özlenen tablodur." diye konuştu.

"Salonda bulunan gençler geçmişlerini ve o şanlı geçmişin geri dönüşünü izliyor" diyen Süleyman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peygamber efendimiz döneminden bu yana tekrarladığımız ulvi öğreti: 'Üzülme Allah bizimle beraberdir'. Biz o şanlı cümleyi senden de dinliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bizler, Allah bizimle olduğu için umutsuzluğa kapılmadık, kapılmayacağız. Sizin de bizimle beraber oluşunuz bize daha fazla güç ve kuvvet verecektir."

Hartum Üniversitesi Rektörü Süleyman, son olarak "Sayın Cumhurbaşkanı, dedelerinizin Viyana kapılarına kadar giderek ortaya koydukları yüce mücadele ruhunu unutmuyoruz. Çanakkale'de ortaya koydukları fedakarlıkları unutmamız mümkün değil. Bugün de sizler dedelerinizin yolundan ilerliyorsunuz." diyerek sözlerini tamamladı.

- Salonda sevgi seli

Öte yandan törenin yapıldığı salonun içi ve dışı Erdoğan'ı dinlemek isteyen binlerce Sudanlının ilgisine sahne oldu.

Salonda hükümet üyeleri, öğrenciler, basın mensupları ile ellerinde Türk bayrakları taşıyan gençler bulunurken, dışarıda da Erdoğan'a yoğun ilgi gösterildi.

Türk bayrakları taşıyan Sudanlı öğrenciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan'ın salona girişi sırasında gençler, "Erdoğan ümmetin ümidi" şeklinde sloganlar attı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Öğretmenden skandal paylaşım: Eşofman giyen kız öğrenciler...

Öğretmenden skandal paylaşım: Eşofman giyen kız öğrenciler...

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

Hayta İsmail 'Göğüsleri sarkmış olurdu' sözlerini yalanladı: Hatırlamıyorum

Hayta İsmail 'Göğüsleri sarkmış olurdu' sözlerini yalanladı: Hatırlamıyorum

Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...

Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...

Tuzla'da paniğe neden olan kokunun nedeni belli oldu

Tuzla'da paniğe neden olan kokunun nedeni belli oldu

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Diğer Haberler
Etiler'de kaldırım yüzünden İBB ile Beşiktaş Belediyesi zabıtaları birbirine girdi

Etiler'de kaldırım yüzünden İBB ile Beşiktaş Belediyesi zabıtaları birbirine girdi

Aynı kışlada bu kez de grip salgını: 10 asker hastanelik oldu

Aynı kışlada bu kez de grip salgını: 10 asker hastanelik oldu

Erzurum'dan kahreden haber! 1 asker şehit

Erzurum'dan kahreden haber! 1 asker şehit

Son dakika! İzmir'de deprem (AFAD ve Kandilli son depremler)

Son dakika! İzmir'de deprem (AFAD ve Kandilli son depremler)

Tuzla'da paniğe neden olan kokunun nedeni belli oldu

Tuzla'da paniğe neden olan kokunun nedeni belli oldu

On Numara sonuçları 25 Aralık: 2017'nin son On Numara çekilişinde şanslı numaralar belli oldu!

On Numara sonuçları 25 Aralık: 2017'nin son On Numara çekilişinde şanslı numaralar belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.