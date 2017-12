Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da

Köklü tarihi ve kültürel ilişkilere sahip olunan Sudan ile ilişkileri her alanda daha ileriye taşımak istediklerini belirten Erdoğan, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin bu hedeflerin başında geldiğini söyledi.

"Biz, Afrika ile birlikte üretmek, birlikte ilerlemek, birlikte zenginleşmek arzusundayız. Afrika'nın potansiyelinin farkında bir ülke olarak her platformda daima Afrika ile güçlü ilişkiler kuruyoruz. Sudan'ın da Afrika içinde ayrı bir yeri ve önemi olduğunu gayet iyi biliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ziyaretimizde bize refakat eden Türk iş dünyasının değerli temsilcilerini bu güzel ülkeye daha fazla yatırım yapmaya davet ediyoruz. Gördüğünüz gibi burada sizi samimiyetle davet eden, size her türlü kolaylığı göstermeye hazır bir başkan ve halk var. Ülkenin şartlarına uygun şekilde Sudan halkıyla bütünleşerek burada iş yapmanızı sizlerden özel olarak rica ediyorum. Bunu da her iki ülkenin her iki ülke halkının da kazanacağı bir yaklaşım içinde gerçekleştirmeniz önem taşıyor. Bugün yaptığımız temaslarda Sudanlı dostlarımızla iş adamlarımızın yatırımlarının geliştirilmesi yönünde atılması gereken karşılıklı adımları görüşme fırsatımız oldu. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek Karma Ekonomik Komisyon ve Türk-Sudan İş Konseyi toplantılarında bu konularda somut ilerlemeler sağlanacağına inancım tamdır."

- "Tarım ve hayvancılık alanlarındaki iş birliğimiz"

Sudan'a yönelik yaptırımların kaldırılmakta olduğu elverişli ortamda ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleştirilmesi konusunda hızlı hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, "Tarım ve hayvancılık alanlarındaki iş birliğimizi ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimiz açısından ayrı bir sıçramaya, ayrı bir güç kazanımına vesile olacaktır." dedi.