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 Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultanahmet'te köfteciye uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 14:50 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'daki programının ardından Sultanahmet'teki bir köfteciye gitti.  Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan,  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak,  Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da eşlik etti.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultanahmet'te köfteciye uğradı

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İstanbul (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'daki programının ardından Sultanahmet'teki bir köfteciye gitti.
Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yemek yedikten sonra ayrıldı. Köftecinin çıkışında çevrede bulunanlar Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.

(FOTOĞRAFLI)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultanahmet'te köfteciye uğradı

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