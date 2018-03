Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sur’da temel atma törenine katıldı

“Bunlar benim buradaki kardeşlerimin temsilcileri değil”

Teröristlerin ve onların güdümündeki siyasi partilerin Diyarbakır ve bölgedeki insanların temsilcileri olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zira bunlar benim buradaki kardeşlerimin temsilcisi değil, bunlar sahtekar, cellat. Bunlar 13-14-15 yaşındaki kızları dağlara kaçıranlar değil mi? Diyarbakır belediyesi önünde eylem yapan annelerin kızları değil miydi? Bunların ellerine silah veriyorlar ve kendileri için kullanıyorlar. Fakat bedelini ağır ödüyorlar, ödeyecekler. Afrin’de 3 bin 569 teröristi etkisiz hale getirdik. Her an Afrin düşebilir, o zaman Afrin’de yaşayan tüm kardeşlerimiz evlerine dönecekler. Teröristlerden geriye Diyarbakır’da ne kaldı diye baktığımızda yıkılan evler, camiler, yollar görüyoruz. Bölücü örgüt ve onların güdümündeki partilerin yönettiği Diyarbakır’da elle tutulan hiçbir şey yok. Bunlar sadece öldürmeyi, yıkmayı bilir. Biz ne yaptık kolları sıvadık evleri yıkılan vatandaşlara ev yaptık. Hızla bir inşaat süreci başlattık. Bugün bu hale geldik. Şuan burayı böyle görmekten çok mutluyum. Nereden nereye. Bin bir yalanla hileyle milletimizi tahrik ederek yürütülen faaliyetleri kesintiye uğratmaya çalıştılar hiç birine aldırış etmedik. Burada artık virgülü koyacağız” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının son bölümünde toplanan kalabalıkla birlikte, “Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Diyarbakır’ı hatırlatıyor” nakaratını okuyarak temel atma törenine geçti.

Erdoğan ve beraberindeki heyet tamamlanan 3 bin iş yerinin açılışı ile bin 500 adet geleneksel Diyarbakır evi temel atma töreni için hazırlanan kurdeleyi kesti.