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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de taş üstünde taş bırakmamaya adeta yemin etmiş örgütlerin ve güçlerin karşısına Suriye'nin yeniden ihyası, inşası ve yükselişini sağlayarak çıkmakta kararlıyız."

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 18:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de taş üstünde taş bırakmamaya adeta yemin etmiş örgütlerin ve güçlerin karşısına Suriye'nin yeniden ihyası, inşası ve yükselişini sağlayarak çıkmakta kararlıyız."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan

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