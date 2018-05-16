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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 00:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile telefon görüşmesi yaptı - Görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Londra'daki temaslarını tamamlamasının akabinde gerçekleştirdiği görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler ele alındı.

Müslümanların ortak tavır sergilemelerinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, İslam İşbirliği Teşkilatının cuma günü İstanbul'da yapacağı olağanüstü toplantı hakkında da fikir teatisinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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