HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi şoförlerini dinledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 01:17 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, UBER'e karşı olan Sarıyerli bir grup taksi şoförünün sorunlarını dinledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi şoförlerini dinledi

Hakime TORUN / İSTANBUL ,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, UBER'e karşı olan Sarıyerli bir grup taksi şoförünün sorunlarını dinledi. Erdoğan'ın makam aracı
Tarabya Köşkü'ne gittiği sırada bir grup taksi şoförü el salladı. Taksi şoförlerini gören Erdoğan aracını durdurarak yanına gelen sürücülerin dertlerini dinledi. Sürücüler UBER'e karşı olduklarını dile getirirken bir sürücü de "Reisim huzurumuz kalmadı, bildiğiniz gibi değil" diyerek tepkisini dile getirdi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

(FOTOĞRAFLI)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi şoförlerini dinlediCumhurbaşkanı Erdoğan, taksi şoförlerini dinledi

Röportaj yerine 'kürtaj' diyen amca yine ortaya çıktı!Röportaj yerine 'kürtaj' diyen amca yine ortaya çıktı!
Muharrem İnce: O 'çöp yığını' desin, ben 'kuantum' diyeceğimMuharrem İnce: O 'çöp yığını' desin, ben 'kuantum' diyeceğim
Ankara'da flaş karar! CHP, AYM'ye gidiyorAnkara'da flaş karar! CHP, AYM'ye gidiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Muharrem İnce'ye: Hödük

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Muharrem İnce'ye: Hödük

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Galatasaray 2 - 0 Yeni Malatyaspor maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 0 Yeni Malatyaspor maç özeti (Puan durumu)

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı!

İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı!

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, 24 Haziran erkem seçimiyle ilgili ankette düzeltme yaptı

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, 24 Haziran erkem seçimiyle ilgili ankette düzeltme yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eşeğe çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

Eşeğe çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

Hatay'da feci kaza: Yaralı var

Hatay'da feci kaza: Yaralı var

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 12 Mayıs 2018 Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 12 Mayıs 2018 Sayısal Loto sonuçları

İdlib'de bomba yüklü araç patladı: En az 12 kişi hayatını kaybetti

İdlib'de bomba yüklü araç patladı: En az 12 kişi hayatını kaybetti

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Resimli Anneler Günü mesajları 2018: En güzel ve orijinal Anneler günü mesajları (Kısa, Uzun)

Resimli Anneler Günü mesajları 2018: En güzel ve orijinal Anneler günü mesajları (Kısa, Uzun)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.