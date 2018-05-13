Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi şoförlerini dinledi

Hakime TORUN / İSTANBUL ,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, UBER'e karşı olan Sarıyerli bir grup taksi şoförünün sorunlarını dinledi. Erdoğan'ın makam aracı
Tarabya Köşkü'ne gittiği sırada bir grup taksi şoförü el salladı. Taksi şoförlerini gören Erdoğan aracını durdurarak yanına gelen sürücülerin dertlerini dinledi. Sürücüler UBER'e karşı olduklarını dile getirirken bir sürücü de "Reisim huzurumuz kalmadı, bildiğiniz gibi değil" diyerek tepkisini dile getirdi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
(FOTOĞRAFLI)
Eurovision 2018'de skandal olay! Sahneye çıkan seyirci...
Fransa Paris'te bıçaklı terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!
Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi
Lefkoşa'da bunalıma giren liseli genç kız intihar etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Google Chrome kullanıyorsanız bu uygulamaları hemen silin!
Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Okuyucu Yorumları 0 yorum