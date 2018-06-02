CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TAKSİM CAMİİ İNŞAATINI İNCELEDİ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayının ardından Taksim Meydanı'na gelerek yapımı süren Taksim Camii'nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'de vatandaşlarla sohbet etti.

Taksim Camii'nde bir süre incelemelerde bulunan ve Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) yürüyen Erdoğan, bu sırada vatandaşlarla sohbet etti. Bu sırada vatandaşlar ise Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu ve bol bol fotoğraf çektirdi. Erdoğan, AKM ziyaretinin ardından Taksim'den ayrıldı.

