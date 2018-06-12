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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TANAP ile Türkiye transit bir ülke olmaktan çıkıp, üreticiden nihai tüketiciye uzanan değer zincirinin her aşamasında rol oynayan kritik bir konuma geldi."

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 18:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TANAP ile Türkiye transit bir ülke olmaktan çıkıp, üreticiden nihai tüketiciye uzanan değer zincirinin her aşamasında rol oynayan kritik bir konuma geldi."


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