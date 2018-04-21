Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarabya'da vatandaşlarla sohbet etti

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'da konvoyunu durdurarak vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 10.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan ayrılarak Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada yaklaşık üç saat kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra resmi programında bulunan DEİK Genel Kurulu'na katılmak üzere yola çıktı. Erdoğan, Tarabya'da yol üzerinde durarak vatandaşlarla sohbet etti. Bu sırada Erdoğan'ın korumaları çocuklara oyuncak dağıttı.
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