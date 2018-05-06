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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihin önünde, ecdadımızın huzurunda, şahitliğinde Allah’a and olsun ki davamızı 2023’e, 2053’e, 2071’e taşıyacağız."

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 16:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihin önünde, ecdadımızın huzurunda, şahitliğinde Allah’a and olsun ki davamızı 2023’e, 2053’e, 2071’e taşıyacağız."


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