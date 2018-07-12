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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı seçilen Yıldırım’ı telefonla arayarak da tebrik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 20:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilen Binali Yıldırım’ı telefonla arayarak tebrik etti.

ANKARA (DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilen Binali Yıldırım’ı telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel’de bulunduğu sırada, TBMM Genel Kurulu'ndaki üçüncü tur oylamanın tamamlanmasının ardından Yıldırım’ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, TBMM Başkanı seçilen Yıldırım’a, yeni görevinde başarılar dilediği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım’a, TBMM Başkanı seçilmesinin akabinde bir tebrik telgrafı da göndermişti.

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