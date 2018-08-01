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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit dili kullanmaya biz pek pirim vermeyiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 13:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilime ilişkin soruya  "Biz bugüne kadar ABD ile NATO'da en güzel dayanışmayı ortaya koyduk.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilime ilişkin soruya "Biz bugüne kadar ABD ile NATO'da en güzel dayanışmayı ortaya koyduk. Hala NATO'da en üst düzeyde dayanışmayı ortaya koyan bir Türkiye'ye böyle bir tehdit dili kullanmak asla yakışmaz. Bu tür tehdit dili kullanmaya da biz pek pirim vermeyiz" dedi.

AK Parti'den 23. Dönem Niğde Milletvekilliği yapan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybeden İsmail Göksel için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Binali Yıldırım, eski ve yeni bakanlar, milletvekilleri ile Göksel'in yakınları ve ailesi katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hakkari' de Astsubay eşinin ziyaretten dönerken yola tuzaklanan bombanın patlaması sonucu Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın şehit olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
"Bizim için katlanılması zor bir netice oldu. Gerek Nurcan kızımız gerek yavrusu, bu terörün tanımını çok açık ve net yapıyor aslında. Cenaze namazına katılacağız. Terör örgütünün yanında olan, onlarla beraber olan, gerek içerde gerek dışarda gerek siyasi gerek gayri siyasi tüm bu odaklara herhalde bundan daha güzel bir tanım olmaz. Çok açık ve net herşeyi ortaya koyuyor. Genç 26 yaşındaki annenin ve 11 aylık yavrunun onlar tarafından şehit edilmesinden daha büyük ne olabilir. Onlarla birlikte onları parlamentoya gönderme gayreti içerisinde olanlara da en güzel cevaptır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilime ilişkin soruya şöyle yanıt verdi: "Her şeyi bildiride söyledik. Bize böyle tehdit ifadeleriyle yaklaşma kimseye birşey kazandırmaz. Kore'de onlarla beraber olduk. Onlarla birlikte birçok müdahaleyi verdik. Ve bu mücadeleyi birlikte öğrendik. Hala NATO'da en üst düzeyde dayanışmayı ortaya koyan bir Türkiye'ye böyle bir tehdit dili kullanmak asla yakışmaz. Bu tür tehdit dili kullanmaya da biz pek pirim vermeyiz. Bunun da bilinmesini istiyoruz. Bizlerin karakterini onların çok iyi bilmesi gerekiyor. Ve biz kendileriyle ikili olarak görüştük. Türkiye'deki dini azınlıkların dün yaptıkları açıklama çok manidar. Türkiye'nin dini azınlıklarla en ufak bir sorunu yoktur. ABD'de evangelist, siyonist anlayışın tehditkar dil kullanmasını kabul etmek mümkün değil."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Cenaze töreni
-Cumhurbaşkanının açıklamaları

Haber-Kamera:Nursima KESKİN-Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA ,(DHA)

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