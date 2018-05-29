Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye: Ona ince ince bu işleri anlatacağım!

Çorlu ile İstanbul arasında fark var mı? 29 Ekim'den sonra yeni bir İstanbul tanıyacaksınız. Dünyanın ilk üçü içinde yer alan havalimanının açılışını yapacağız. 29 Ekim'de açacağız yılda 90 milyon yolcu kapasiteli olacak.

"BAŞBAKAN OLDUM DA PARASINI ÖDEDİM" Buranın yollarını yapan CHP'li vekil parasını alamıyordu parasını. Başbakan oldum da parasını ödedim.

"EKONOMİDE İLK 10'A GİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ" 24 Haziran'dan sonra ekonomide ilk 10'a girmek için çalışacağız. Hedefimiz ihracatta 500 milyar dolara ulaşmak. Ülkemize gelen turist sayısı bu yıl 40 milyon olacak inşallah. Hedef 50 milyon turiste ulaşmak.

Manifestomuzda erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şaha kaldıracağımızı beyan ettik. Beyanname ve man,ifesto yeni, dönemde bize isktikamet çizen bize yol gösteren pusulamız olacaktır. Milletimize 146 projeyi gerçekleştirme sözü verdik.

"24 Haziran'da güçlü Meclis için Cumhurbaşkanlığı'nda şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemenizi bekliyorum. Çorlu, AK Parti'nin kalesi olması gereken bir bölgedir.

"İNCE BU İŞLERİ BİLMİYOR"



Ben ekonomistim kaynakları çeşitlendireceksin. Anlaşılan o ki İnce bu işleri bilmiyor. Ona ince ince anlatacağız."

İş bilenin kılıç kuşananın. hava yolu halkın yolu olacak dedik, bunu başardık. Biz 26 havalimanı teslim aldık. Havalimanlarının sayısını 55'e çıkardık. İstanbul ile birlikte 9 havalimanı daha yapıyoruz.

79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldı. Biz bunun üzerine 20 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik."

Biz muhalefetin adayları gibi havanda su dövmüyoruz. Milletimizin karşısına çıktığımızda önce yaptıklarımızı sayıyor, sonra da yeni dönem için oy istiyoruz. Bugüne kadar yaptığımız hizmetler, 5 yılda yapacağımız hizmetlerin teminatıdır.

Muhalefetin adayları koskoca bir hiç vadediyor. Doğru dürüst bir vaatleri yok. Ortak vaatleri Erdoğan'ı indirmek. Bunlar da milleti vizyonsuz, kifayetsiz sanıyor. Bu millet çok zeki.

"ELON MUSK GEÇENLERDE BENİ ZİYARET ETTİ"



Elon Musk geçenlerde beni ziyaret etti. Biz bunlarla şu anda geleceğin teknolojisini konuşuyoruz. Şu anda en ileri teknolojiyi de kullanarak bu 5 firmamız bir araya gelecek ve yerli otomobili üretecekler. Mesele Tayyip Erdoğan onu yönetecek insanları buldu mesele budur.

Bunlar devletçi, bunların devletçi kafaları var. Bunların kafaları özel sektörün güçlenmesini istemezler.

"SİZ MİLLETLE DALGA MI GEÇİYORSUNUZ?"



CHP'nin adayı kendi kongresinde kazanamamış bir isim. Kendi kazanamayacağını biliyor. Bunu topun ağzına sürdü. Siz milletle dalga mı geçiyorsunuz, siz bu milletle oyun mu oynuyorsunuz? İşte biz çift başlılık olmasın diye başkanlık sistemini getirdik"



