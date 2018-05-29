HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye: Ona ince ince bu işleri anlatacağım!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 17:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde konuşuyor. Erdoğan konuşmasında Muharrem İnce'ye yüklendi. Erdoğan, 'Ben ekonomistim, kaynakları çeşitlendireceksin. Anlaşılan o ki İnce bu işleri bilmiyor. Ona ince ince bu işleri anlatacağım' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye: Ona ince ince bu işleri anlatacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşamasından satır başları şöyle:

"24 Haziran'da güçlü Meclis için Cumhurbaşkanlığı'nda şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemenizi bekliyorum. Çorlu, AK Parti'nin kalesi olması gereken bir bölgedir.

Manifestomuzda erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şaha kaldıracağımızı beyan ettik. Beyanname ve man,ifesto yeni, dönemde bize isktikamet çizen bize yol gösteren pusulamız olacaktır. Milletimize 146 projeyi gerçekleştirme sözü verdik.

"EKONOMİDE İLK 10'A GİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

24 Haziran'dan sonra ekonomide ilk 10'a girmek için çalışacağız. Hedefimiz ihracatta 500 milyar dolara ulaşmak. Ülkemize gelen turist sayısı bu yıl 40 milyon olacak inşallah. Hedef 50 milyon turiste ulaşmak.

"BAŞBAKAN OLDUM DA PARASINI ÖDEDİM"

Buranın yollarını yapan CHP'li vekil parasını alamıyordu parasını. Başbakan oldum da parasını ödedim.

Çorlu ile İstanbul arasında fark var mı? 29 Ekim'den sonra yeni bir İstanbul tanıyacaksınız. Dünyanın ilk üçü içinde yer alan havalimanının açılışını yapacağız. 29 Ekim'de açacağız yılda 90 milyon yolcu kapasiteli olacak.

"İNCE BU İŞLERİ BİLMİYOR"

Ben ekonomistim kaynakları çeşitlendireceksin. Anlaşılan o ki İnce bu işleri bilmiyor. Ona ince ince anlatacağız."

İş bilenin kılıç kuşananın. hava yolu halkın yolu olacak dedik, bunu başardık. Biz 26 havalimanı teslim aldık. Havalimanlarının sayısını 55'e çıkardık. İstanbul ile birlikte 9 havalimanı daha yapıyoruz.

79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldı. Biz bunun üzerine 20 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik."

Biz muhalefetin adayları gibi havanda su dövmüyoruz. Milletimizin karşısına çıktığımızda önce yaptıklarımızı sayıyor, sonra da yeni dönem için oy istiyoruz. Bugüne kadar yaptığımız hizmetler, 5 yılda yapacağımız hizmetlerin teminatıdır.

Muhalefetin adayları koskoca bir hiç vadediyor. Doğru dürüst bir vaatleri yok. Ortak vaatleri Erdoğan'ı indirmek. Bunlar da milleti vizyonsuz, kifayetsiz sanıyor. Bu millet çok zeki.

"ELON MUSK GEÇENLERDE BENİ ZİYARET ETTİ"

Elon Musk geçenlerde beni ziyaret etti. Biz bunlarla şu anda geleceğin teknolojisini konuşuyoruz. Şu anda en ileri teknolojiyi de kullanarak bu 5 firmamız bir araya gelecek ve yerli otomobili üretecekler. Mesele Tayyip Erdoğan onu yönetecek insanları buldu mesele budur.

Bunlar devletçi, bunların devletçi kafaları var. Bunların kafaları özel sektörün güçlenmesini istemezler.

"SİZ MİLLETLE DALGA MI GEÇİYORSUNUZ?"

CHP'nin adayı kendi kongresinde kazanamamış bir isim. Kendi kazanamayacağını biliyor. Bunu topun ağzına sürdü. Siz milletle dalga mı geçiyorsunuz, siz bu milletle oyun mu oynuyorsunuz? İşte biz çift başlılık olmasın diye başkanlık sistemini getirdik"


PARTNERSahibinin karnı büyüdükçe evin köpeğine bir şeyler oldu sonra da...Sahibinin karnı büyüdükçe evin köpeğine bir şeyler oldu sonra da...
Hakkari'de dolu ve sağanakHakkari'de dolu ve sağanak
Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ Çorlu

En Çok Okunan Haberler

Nur Cemaati 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

Nur Cemaati 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Son dakika! TRT'den Muharrem İnce'ye yanıt

Son dakika! TRT'den Muharrem İnce'ye yanıt

Ünlü yönetmenin katilinden korkunç ifade!

Ünlü yönetmenin katilinden korkunç ifade!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

FETÖ'ye büyük şok! Gaybubet evlerinin tedarikçi ablaları böyle görüntülendi

FETÖ'ye büyük şok! Gaybubet evlerinin tedarikçi ablaları böyle görüntülendi

Okuyucu Yorumları 13 yorum
waaooww çok büyük konuşmuş ince ince..emekli olcan az kaldı
Her şeyi güzel anlatıyorsunuz da ,bizim cebimizde para yok,çocuklarımız bile borçlu.Ülke şaha kalksa neye yarar.
çalış öyleyse ben yüzde 79 engelliyim acım demedim aslanlar gibi balıkçılık yapıyorum çocuklarımı kolejde okutuyorum
HELAL SANA REİS
HİÇ BOŞUNA ÇEMKİRME ADAM GELIYOR İNCE İNCEEE
senin ince ince cumburlop cebe götürme işlerini anlatacağın adam Sayın Muharrem İNCE değil, kendi etrafındaki sallabaşlar ve sıkmabaşlar. sen ancak onlara anlatabilirsin çirkinliklerin inceliklerini. Sayın Muharrem İNCE de senin siyasete girdiğinden beri öğrenemediğin devlet işlerinin inceliklerini anlatır sana, öğrenmeye hazır mısın, kapasite var mı, yetecek mi?
HAYATI BOŞ LAFLARLA DOLU HEP BOŞ ORTADA OLMUŞ BİR ŞEY YOK 16 YILDIR ORTADA BİR ŞEY YOK
SİZ KADINA ŞİDDETLE KADINLARI KİNLE DOLDURDUNUZ EVLADI İŞ BULAMAYAN MÜHENDİS ÖĞRETMEN DİPLOMALARINI ELİNE ALMIŞ HERGECE AĞLAYAN EVLATLARIN ANALARINI KİNLE DOLDURDUNUZ EMEKLİ OLMUŞ TEKRAR GEÇİM SIKINTISI YAŞAYIP İŞE GİREN EMEKLİYİ KİNLE DOLDURDUNUZ ÇİFTÇİYİ ŞEHİT ANALARINI KİNLE DOLDURDUNUZ VE HER SEFERİNDE KABUL ETMEYİP HERŞEYİ GÜLLÜK GÜLİSTANLIK GÖSTERDİNİZ ÜLKEYİ BETONA ÇEVİRDİNİZ ÜRETİMİ SIFIRA ÇEKTİNİZ VİTAMİNSİZLİKTEN DÜNYA KADAR İNSAN HASTA MUTSUZ PARASIZ SAYACAĞIM DÜNYA KADAR SORUN VAR ŞİMDİ SİZ BİZDEN OYMU İSTİYORSUNUZ BENDE SİZE HANGİ YÜZLE DİYORUM...BU YÜZDEN OYUM SN MUHARREM İNCEYE
Sayın Cumhurbaşkın yine kazanırsanız 21 yıl boyunca bu ülkeyi siz yönetmiş olacaksınız. Bu bence hiç demokratik değil.
ince ince ve ekonomi bir araya gelince yandaşlarının ağzının suyu akmıştır.
Yine kazanırsan 2
ha şöyle ya mizahı yüksek laflarla gelin, argo kelimeleri bırakın artık... cahil ve suçlu insanlar suçlarını bastırmak için argo kelimelere başvururmuş yapmayın .... bide karşılıklı ekranda görsek keşke sizleri,,,
ince ince geliyor ince
Diğer Haberler
Sosyal medyayı çıldırtan fotoğraf!

Sosyal medyayı çıldırtan fotoğraf!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

TSK'dan kahreden açıklama! Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu!

TSK'dan kahreden açıklama! Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Çorum'daki mezarlıkta ağlayan gizemli kızın ailesinden tepki

Çorum'daki mezarlıkta ağlayan gizemli kızın ailesinden tepki

FETÖ soruşturmasında tutuklanan Memduh Boydak: Ben devletimden özür bekliyorum

FETÖ soruşturmasında tutuklanan Memduh Boydak: Ben devletimden özür bekliyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.