Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB heyeti ile bir araya gelecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te başlayacak kabul, basına kapalı yapılacak.

