HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB heyeti ile bir araya gelecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 14:04 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te başlayacak kabul, basına kapalı yapılacak.

PARTNERÜnlü şarkıcı aşırı dozdan hastaneye kaldırılmıştı, ilk kez konuştuÜnlü şarkıcı aşırı dozdan hastaneye kaldırılmıştı, ilk kez konuştu
Yeniköy'de hortum görüntülendiYeniköy'de hortum görüntülendi
Benfica-Fenerbahçe maçının Portekiz basınında yansımalarıBenfica-Fenerbahçe maçının Portekiz basınında yansımaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcık

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nagehan Alçı'yı sinirlendiren fotoğraf

Nagehan Alçı'yı sinirlendiren fotoğraf

'Beyaz kod' veren doktorun son durumu!

'Beyaz kod' veren doktorun son durumu!

İş adamına iğrenç şantaj! '1 milyon vermezsen ilişki görüntülerini yayarım'

İş adamına iğrenç şantaj! '1 milyon vermezsen ilişki görüntülerini yayarım'

Otobüste simitçi çocuğu döven şahısla ilgili flaş gelişme

Otobüste simitçi çocuğu döven şahısla ilgili flaş gelişme

Oğlunu boynundan zincirle bacaya bağladı!

Oğlunu boynundan zincirle bacaya bağladı!

Son dakika! Meslekten ihraç edilen 10 komisere FETÖ gözaltısı

Son dakika! Meslekten ihraç edilen 10 komisere FETÖ gözaltısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.