HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 17:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: - "Sincar'a da gireceğiz' dedim. Şimdi oraya da operasyonlar başladı. İçeride teröristlerle mücadele, dışarıda da mücadele. Bizim derdimiz teröristler. Biz bir işgal devleti değiliz. Onun Batı'da örnekleri var. Elhamdülillah, bizim geçmişimizde böyle bir şey yok"

TRABZON (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sincar'a da gireceğiz' dedim. Şimdi oraya da operasyonlar başladı. İçeride teröristlerle mücadele, dışarıda da mücadele. Bizim derdimiz teröristler. Biz bir işgal devleti değiliz. Onun Batı'da örnekleri var. Elhamdülillah, bizim geçmişimizde böyle bir şey yok." dedi.

Erdoğan, Trabzon'da partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nin yapılacağı Hayri Gür Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Trabzonlulara 2019 Mart ve Kasım seçimlerine hazır olup olmadıklarını soran Erdoğan, "Evet" cevabı üzerine, "Trabzon'dan bu ses çıkar da hazır olmaz mı?" diye konuştu.

AK Parti olarak 15 sene önce bu yola çıktıklarında, Karadeniz sahil yolunun yüzde 36'sının yapılmış olduğunu, AK Parti'nin ise bu yolu tamamladığını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz Ferhat'ız, Ferhat. Ferhat'a dağlar dayanmaz. Ferhat Şirin'e ulaştı. Dağları deldik. Çünkü biz milletimize aşığız. Milletimize sevdalıyız. Neşet Ertaş, 'Aşkınan çalışan yorulmaz' diyor. Biz de aşkınan çalıştık, yorulmadık. Yorulmayacağız. Çünkü bizim bu ülkede yapacağımız çok iş var. Milletimizi inşallah muassır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız."

AK Parti iktidara geldiğinde milli gelirin 3 bin 400 dolar olduğunu, şimdi ise kişi başı 11 bin doların üzerine çıkıldığını bildiren Erdoğan, Batılıların bu nedenle Türkiye'yi kıskandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık insansız hava araçlarımızı yapıyor muyuz? Silahlısını da silahsızını da yapıyor muyuz? Bunu bir de Sürmenelisi yapıyor. Bak neler oluyor neler. Daha iyi şeyler olacak. İnşallah uçağımızı da yapacağız. Bunlar bizi kapılarından çok döndürdüler. 'Ya bize verin.' Kongre müsaade etmiyor.' Ya şunu ver', 'kongre müsaade etmiyor.' Bu komşular bizi ev sahibi yaptı. Şimdi kendimiz yapıyoruz. Afrin'de silahlı insansız hava araçlarını gördünüz. Onlar bizim. Biz yaptık. Eğer bunlar olmasaydı, işimiz zor. Onlar hem koordinatları veriyor. Ondan sonra F-16'larda teröristleri oraya gömüyor." değerlendirmesini yaptı.

- "Tarihimizde mazlumların yanında yer almak var"

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda 3747 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ne dedim, hatırlayın? 'İnlerine gireceğiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Ama Afrin ile bu iş bitmeyecek' dedik. Niye? Bu PKK'lılar Sincar'a doğru gittiler. O zaman 'Sincar'a da gireceğiz' dedim. Şimdi oraya da operasyonlar başladı. İçeride teröristlerle mücadele, dışarıda da mücadele. Bizim derdimiz teröristler. Biz bir işgal devleti değiliz. Onun Batı'da örnekleri var. Elhamdülillah, bizim geçmişimizde böyle bir şey yok. Bunu Afrikalı dostlarımız çok iyi bilir. Ama bizim tarihimizde bu yok. Bizim tarihimizde adalet var. Bizim tarihimizde mazlumların yanında yer almak var. Bizim tarihimizde zalimlerle beraber olmak yok. Şu anda da Afrin'de yaptığımız bu. Kimin yanındayız? O mazlumların yanında. Televizyonda izliyorsunuz, değil mi? O mazlumları, o garipleri, yediden yetmişe o yavruların ne hale geldiğini görüyorsunuz, değil mi? Onlara nasıl vuruyorlar. Doğu Guta'da olanları görüyorsunuz, değil mi? Batılı bize akıl vermeye çalışıyor. 'O aklı kendinize saklayın' dedim. Hepsinin video kayıtları, her şeyi var. Yarın zaten Varna'da bir araya geleceğiz. Hazırlıkları yaptım, kendilerine göstereceğim."

Erdoğan, milletin onuru ve gururuyla oynamaya kimsenin hak ve salahiyeti olmadığını ifade ederek, dimdik ayakta duracaklarını ve taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Mehmetçik'in kar, kış demeden terörle mücadele ettiğine işaret eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Gençlik yıllarımızda, zaten şu anda da yaşlı değiliz ya mitingler yapardık. Derdik ki ben onu biraz değiştirdim şimdi. 'Kar, boran, fırtına, sükun bulacak. Sana PYD/YPG selam duracak'. Evelallah, olan o. Kararlılıkla, azimle, hamdolsun. Mehmetimizi görüyorsunuz, o çocukları okşuyor. Sadece çocukları değil, hayvanları da okşuyor. O kedileri sevişlerini falan görüyorsunuz. Hepsine giyeceklerini, yiyeceklerini, her şeylerini götürüp oralarda dağıtıyoruz. Onlar bombalarla her yeri yıktılar. Onlar yıkmaya, biz ise yapmaya, ihyaya geldik. Farkımız bu."

Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet vurgusu yapan Erdoğan, vatandaşlarla "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını söyledi.

Eski kocasını ormana kaçırtıp darp etti! Eski kocasını ormana kaçırtıp darp etti!
Küçük çocuğa içki içirip fotoğrafını paylaştılarKüçük çocuğa içki içirip fotoğrafını paylaştılar
Meteoroloji uyardı: Çamur yağacak!Meteoroloji uyardı: Çamur yağacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

300 bin doları veren vatandaşlığı alacak

300 bin doları veren vatandaşlığı alacak

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

İlginizi Çekebilir

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

110 ÖSO askerinin mezarı ortaya çıktı

110 ÖSO askerinin mezarı ortaya çıktı

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

İstanbul karanlığa büründü

İstanbul karanlığa büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar'a operasyon başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar'a operasyon başladı

Sütbank da karıştı! Gergin kongreye bu sözler damga vurdu!

Sütbank da karıştı! Gergin kongreye bu sözler damga vurdu!

Tayy Aşireti’nden Afrin kutlaması

Tayy Aşireti’nden Afrin kutlaması

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın sabah toz geliyor!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın sabah toz geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' için önemli mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' için önemli mesaj

Sayısal Loto sonuçları 24 Mart: 2 milyon TL'lik devir!

Sayısal Loto sonuçları 24 Mart: 2 milyon TL'lik devir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.