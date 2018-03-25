Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da

TRABZON (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sincar'a da gireceğiz' dedim. Şimdi oraya da operasyonlar başladı. İçeride teröristlerle mücadele, dışarıda da mücadele. Bizim derdimiz teröristler. Biz bir işgal devleti değiliz. Onun Batı'da örnekleri var. Elhamdülillah, bizim geçmişimizde böyle bir şey yok." dedi. Erdoğan, Trabzon'da partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nin yapılacağı Hayri Gür Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. Trabzonlulara 2019 Mart ve Kasım seçimlerine hazır olup olmadıklarını soran Erdoğan, "Evet" cevabı üzerine, "Trabzon'dan bu ses çıkar da hazır olmaz mı?" diye konuştu. AK Parti olarak 15 sene önce bu yola çıktıklarında, Karadeniz sahil yolunun yüzde 36'sının yapılmış olduğunu, AK Parti'nin ise bu yolu tamamladığını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: "Biz Ferhat'ız, Ferhat. Ferhat'a dağlar dayanmaz. Ferhat Şirin'e ulaştı. Dağları deldik. Çünkü biz milletimize aşığız. Milletimize sevdalıyız. Neşet Ertaş, 'Aşkınan çalışan yorulmaz' diyor. Biz de aşkınan çalıştık, yorulmadık. Yorulmayacağız. Çünkü bizim bu ülkede yapacağımız çok iş var. Milletimizi inşallah muassır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız."

AK Parti iktidara geldiğinde milli gelirin 3 bin 400 dolar olduğunu, şimdi ise kişi başı 11 bin doların üzerine çıkıldığını bildiren Erdoğan, Batılıların bu nedenle Türkiye'yi kıskandığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık insansız hava araçlarımızı yapıyor muyuz? Silahlısını da silahsızını da yapıyor muyuz? Bunu bir de Sürmenelisi yapıyor. Bak neler oluyor neler. Daha iyi şeyler olacak. İnşallah uçağımızı da yapacağız. Bunlar bizi kapılarından çok döndürdüler. 'Ya bize verin.' Kongre müsaade etmiyor.' Ya şunu ver', 'kongre müsaade etmiyor.' Bu komşular bizi ev sahibi yaptı. Şimdi kendimiz yapıyoruz. Afrin'de silahlı insansız hava araçlarını gördünüz. Onlar bizim. Biz yaptık. Eğer bunlar olmasaydı, işimiz zor. Onlar hem koordinatları veriyor. Ondan sonra F-16'larda teröristleri oraya gömüyor." değerlendirmesini yaptı. - "Tarihimizde mazlumların yanında yer almak var" Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda 3747 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ne dedim, hatırlayın? 'İnlerine gireceğiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Ama Afrin ile bu iş bitmeyecek' dedik. Niye? Bu PKK'lılar Sincar'a doğru gittiler. O zaman 'Sincar'a da gireceğiz' dedim. Şimdi oraya da operasyonlar başladı. İçeride teröristlerle mücadele, dışarıda da mücadele. Bizim derdimiz teröristler. Biz bir işgal devleti değiliz. Onun Batı'da örnekleri var. Elhamdülillah, bizim geçmişimizde böyle bir şey yok. Bunu Afrikalı dostlarımız çok iyi bilir. Ama bizim tarihimizde bu yok. Bizim tarihimizde adalet var. Bizim tarihimizde mazlumların yanında yer almak var. Bizim tarihimizde zalimlerle beraber olmak yok. Şu anda da Afrin'de yaptığımız bu. Kimin yanındayız? O mazlumların yanında. Televizyonda izliyorsunuz, değil mi? O mazlumları, o garipleri, yediden yetmişe o yavruların ne hale geldiğini görüyorsunuz, değil mi? Onlara nasıl vuruyorlar. Doğu Guta'da olanları görüyorsunuz, değil mi? Batılı bize akıl vermeye çalışıyor. 'O aklı kendinize saklayın' dedim. Hepsinin video kayıtları, her şeyi var. Yarın zaten Varna'da bir araya geleceğiz. Hazırlıkları yaptım, kendilerine göstereceğim."