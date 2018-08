Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da

TRABZON (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi ve Türk milletini tehdit etmek hiç kimsenin, hiçbir devletin, hiçbir kredi derecelendirme kuruluşunun haddi değildir." dedi.

Trabzon Ramada Otel'de, Trabzon Valiliği tarafından organize edilen akşam yemeğinde konuşan Erdoğan, karanlığın en koyu anının şafağın sökme anı olduğuna inanarak asla Alemlerin Rabbi'nden umudu kesmediklerini belirtti.

Erdoğan, "İdraklerimize karamsarlık gömleği giydirilmesine kesinlikle müsaade etmedik. Sürekli olumsuzluklardan bahsedenlere inat 'İman varsa imkan da vardır.' diyerek yılmadan, yorulmadan ülkemize ve milletimize en güzel şekilde hizmet etmek için çalıştık. Hamdolsun. Her seferinde de haklı çıktık." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim'in İnşirah Suresi'ne atıf yapan Erdoğan, her güçlükle beraber bir kolaylığın olduğunu söyledi.

"Çile... arkadan elhamdülillah kolaylık. Çileyi çekmeden kolaylık gelsin... Yok öyle şey. Karşılaşılan her zorlukla beraber muhakkak bir ferahlık vardır. Aslında her zorluk, çekilen her sıkıntı büyük bir ferahlamanın, kolaylığın, inşirah ve zaferin müjdecisidir." diyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: