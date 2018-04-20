HABER

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TRİBÜNLERDEKİ BU TERÖRÜ BİRİLERİ ORGANİZE ETTİ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 15:39 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olaylı derbiyle ilgili olarak , "Tribünlerdeki bu terörü birileri organize etti.

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olaylı derbiyle ilgili olarak , "Tribünlerdeki bu terörü birileri organize etti. Bu kendiliğinden olan bir şey değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Eyüp Sultan Camisi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından Eyüp Sultan türbesini ziyaret ederek dua etti.

"MANİFESTOMUZU İSTANBUL KONGRESİ'NE YETİŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Erdoğan camiden ayrılırken gazetecilerin gündemle ilgili sorularına yanıt verdi.

Erken seçimle ilgili soru üzerine Erdoğan, "Kampanya başladı. Fakat biz tabii şimdi manifestomuzu açıklayacağız. Şu anda bununla ilgili olarak ekibim çalışıyor ve ekibimle beraber de değerlendirmelerimizi yapacağız. Bizim inşallah normalde seçim beyannamesi diye ifade edilen ama biz onu bir manifesto olarak kabul ediyoruz, büyük ihtimalle İstanbul Kongresi'ne yetiştirmeye çalışacağız" dedi.

"TEMAYÜL YOKLAMASINI YİNE YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi açıklamasıyla birlikte de biz şu anda hazırladığımız takvimi şöyle bir masaya yatıracağız. Ondan sonra kendi yol haritamızı inşallah uygulamaya koyacağız. Temayül yoklamasını yine yapmayı düşünüyoruz. Temayül yoklamalarını da yapıp bu arada milletvekillerinin de tespitiyle ilgili çalışmayı da yürütmüş olacağız" diye konuştu.

"FUTBOL TERÖRÜRÜN ÖTESİNDE BİR KUMPAS DA VAR"

Derbideki olayların sorulması üzerine Erdoğan, "Bu futbol terörünün ötesinde bir kumpas da var" dedi. Erdoğan, "Bu konu gerçekten bizi ciddi manada üzdü. İstanbul'a indiğim anda buna şahit oldum. Bir defa bu futbol teröründen öte bir şey. Ayrıca biraz açık konuşmak lazım. Kumpas var. Olay hep korner köşelerinde oldu. 4 tane korner köşesinde maalesef tam yapacak bunlar oldu. Bu tribünlerdeki bu terörü birileri organize etti. Kendiliğinden olan bir şey değil. Sahada güzel gidiyor. Geliyor orada Quaresma korner atacak o esnada çakmak atıyorlar. Böyle bir şey olamaz ki. Ondan sonra Şenol hocanın başına gelen olay. Bunlar kabullenir şeyler değil. Keşke Tolga'da yanlışın içine girmemiş olsaydı. Şenol Hoca'ya yapılan affetmek mümkün değil. Ben aradım Fikret başkanı, Aziz Yıldırım'ı aradım. Bu konuları görüştüm. Hepsi bu konuda şikayetçiler. Birinci derecede TFF bakalım neler çıkaracak" dedi.

Erdoğan, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızla üzerine gideceğiz. Alınacak tedbirlerle üzerinde TFF ne çalışmalar yapıyor bunları görelim.

Biz de bakanlık olarak hükümet olarak bu konunun üzerine üzerine gideceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Erdoğan'ın açıklamaları

AK Partili Şentop canlı yayında kahkaha attıAK Partili Şentop canlı yayında kahkaha attı
Köprüde zincirleme kaza! Trafik durduKöprüde zincirleme kaza! Trafik durdu
Akit TV sunucusu: Dekolte giyen kadın tacizcidirAkit TV sunucusu: Dekolte giyen kadın tacizcidir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Amedsporlu futbolcuların fotoğrafını çektiler, başlarına gelmeyen kalmadı

Amedsporlu futbolcuların fotoğrafını çektiler, başlarına gelmeyen kalmadı

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı için adaylık kararını Cumartesi günü verecek iddiası!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı için adaylık kararını Cumartesi günü verecek iddiası!

Didem Engin kimdir? Didem Engin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı!

Didem Engin kimdir? Didem Engin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı!

Abdullah Ağar paylaştı! PKK operasyonunda ele geçirildi

Abdullah Ağar paylaştı! PKK operasyonunda ele geçirildi

Dijital dönüşümün katma değeri: 10 yılda 23,8 trilyon dolar!

Dijital dönüşümün katma değeri: 10 yılda 23,8 trilyon dolar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.