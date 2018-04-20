Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tribünlerdeki bu terörü birileri organize etti (1)

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan olaylı derbiyle ilgili olarak , "Tribünlerdeki bu terörü birileri organize etti. Bu kendiliğinden olan bir şey değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Eyüp Sultan Camisi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından Eyüp Sultan türbesini ziyaret ederek dua etti.

"MANİFESTOMUZU İSTANBUL KONGRESİ'NE YETİŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Erdoğan camiden ayrılırken gazetecilerin gündemle ilgili sorularına yanıt verdi.

Erken seçimle ilgili soru üzerine Erdoğan, "Kampanya başladı. Fakat biz tabii şimdi manifestomuzu açıklayacağız. Şu anda bununla ilgili olarak ekibim çalışıyor ve ekibimle beraber de değerlendirmelerimizi yapacağız. Bizim inşallah normalde seçim beyannamesi diye ifade edilen ama biz onu bir manifesto olarak kabul ediyoruz, büyük ihtimalle İstanbul Kongresi'ne yetiştirmeye çalışacağız" dedi.

"TEMAYÜL YOKLAMASINI YİNE YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi açıklamasıyla birlikte de biz şu anda hazırladığımız takvimi şöyle bir masaya yatıracağız. Ondan sonra kendi yol haritamızı inşallah uygulamaya koyacağız. Temayül yoklamasını yine yapmayı düşünüyoruz. Temayül yoklamalarını da yapıp bu arada milletvekillerinin de tespitiyle ilgili çalışmayı da yürütmüş olacağız" diye konuştu.