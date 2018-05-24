Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT canlı yayınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekili adaylarını belirleme sürecine ilişkin, "Son ana kadar, işin adeta GBT'si diyebileceğimiz çalışmaları da yaptık, istihbarat çalışmaları. Yani ne kadar az fire verirsek, yani burada bir FETÖ mensubunun olmaması gerekir, bir PKK'lının olmaması gerekir, bir DEAŞ'lının olmaması gerekir." dedi. Erdoğan, TRT canlı yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Sözlerine tüm milletin, İslam aleminin ramazanını kutlayarak başlayan Erdoğan, büyük bir gayretle 24 Haziran'daki seçimlere hazırlandıklarını belirtti. Vatandaşın heyecanı, coşkusu sayesinde yorgunluk hissetmediklerini dile getiren Erdoğan, "Gittiğim her yerde bunu görüyorum. İlk mitingimizi Erzurum'da başlatacağız. Erzurum'la başlayacak olan bu kampanyanın ilk mitinginin çok farklı olacağını hissediyorum." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü Erzurum'da dadaşlarla bir araya geleceğini belirterek, yarın Ankara Arena Spor Salonu'nda seçim beyannamelerini açıklayacaklarını hatırlattı. Bu süreçte 31 mitingin yanı sıra bazı ilçelerde de mitingler yapacaklarını aktaran Erdoğan, Neşet Ertaş'ın "Aşk ile koşan yorulmaz" sözlerini hatırlatarak, kendilerinin de aşkla koştuklarını belirtti.

Aşık Veysel'in dizelerini anımsatarak, "Uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece" diyen Erdoğan, "İlk günden bugüne hiç yorulmadan uzun ince bir yolda gittik ve bundan sonra da gideceğiz. Yeter ki milletimiz bize bu noktada 'Yürü arkandayım' bugüne kadar dedi, biz de yürüdük ve yürüyeceğiz. Durmak yok yola devam." şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok yoğun çalıştığına değinilerek ailesiyle hiç iftar yapıp yapmayacağının sorulması üzerine, "İnşallah yapacağız, olacak. İftarı yapmazsak sahuru yapacağız. İkisinden birini muhakkak yapacağız." karşılığını verdi. Dün akşam iftarda eşi Emine Erdoğan ile Ankara'nın Bağlum semtinde bir eve misafir olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları anlattı: "Bereketli bir akşam yaşadık. Onlarla beraber iftarı yapmak, onların gözlerindeki muhabbeti görmek. Zaten bizim gibi siyasetçilerin seçim kampanyasının en güzel yanı bu. Böyle olursa yorulmazsın. Bütün yorgunluğunu alıyor, sana bir başka enerji veriyor. İşte bu enerjiyle beraber de biz yola revan oluyoruz. Benim bu fakir evi geleneğim zaten ta belediye başkanlığımda başlar, o gün bugündür de devam eder. Dün akşam aynı şekilde devam etti, devam edecek. Sanal değil tabii, bunu doğal yaparsan bunun feyzini, bereketini de yakalarsın."

- "Uykusuz da kalsak işi takip ettik" AK Parti'de milletvekili aday listelerinin hazırlanması sürecine ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Bundan önceki yıllarda çok daha farklı bir fırsat bulabiliyordum fakat bu defa erkene almak, bir de önceden planlanmış olan İngiltere, Bosna Hersek bir de İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi, bunlar benim bütün çalışmaları adım adım takip etmemi bir yere kadar engelledi. Fakat buna rağmen uykusuz da kalsak işi takip ettik. Biz burada iki tane önemli komisyon oluşturduk. Bizim bir alt komisyonumuz oldu, bu alt komisyonlarda bizim MKYK'dan üyelerimiz, MYK'dan üyelerimiz bunun yanında milletvekili arkadaşlarımız ve onlardan oluşan bir heyet ve bu heyetle beraber alt komisyon çalışmalarını yaptı. Komisyon çalışmasıyla gelen bütün o müracaat edenlerin hepsi oradan geçti. Arkadaşlarımız eğer olumlu not verdiyseler üst komisyona, yani benim başında olduğum komisyona geldi. Benim başında olduğum komisyona geldiğinde de bu komisyonda da ben bulundum, benim başkanlığımda Binali Bey, bunun yanında Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcım, Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı olan arkadaşım, bunun yanında Kadın Kolları Başkanım, Gençlik Kolları Başkanım ve bir de alt komisyonda bu işin sorumlusu olan arkadaşımız, onlar da bu çalışmaya katıldılar."