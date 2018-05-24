Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT canlı yayınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili iddiasını Adalet Bakanlığına ya da Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) ispat etmesi çağrısı yaptı. Erdoğan, TRT canlı yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. İngiltere ziyaretinde savunma sanayisine ilişkin yapılan görüşmelerin sorulması üzerine Erdoğan, bu konuda İngilizlerle ayrı bir ilişki ağı oluşturduklarını belirtti. Türkiye'nin bu alanda ciddi bir sıçramada olduğunu ifade eden Erdoğan, İtalyanlarla yaptıkları "Atak" helikopterlerinden şu ana kadar 30 adet ürettiklerini, büyük bir açığı kapattıklarını, bu helikopterlerin muhteşem bir vurucu gücünün olduğunu dile getirdi. Erdoğan, Atak helikopterlerinin üretimini daha da artırma noktasında adım attıklarını, bunu başardıkları takdirde üçüncü pazarlara bunu satma imkanının doğacağını, bunun çalışmalarının yürüttüklerini aktardı. Altay tanklarıyla ilgili çalışmaların da devam ettiğini ancak tam bir seri üretime henüz girildiğini söyleyemeceğini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"600 civarında leopar tankı almıştık. Onların onarım ve bakımlarını burada kendi tesislerimizde yapabiliyoruz. Bunların yanında en önemlisi şu iç terör olayında insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) büyük işimizi gördü. İHA'lar ile koordinatlar belirleniyor, F-15 ve F-16 ile oraları vuruyorlar. Aynı şekilde SİHA hem görüyor hem vuruyor. Acayip bir şey onlar. İsrail, Amerika bize bunu vermedi. İsrail bize 10 tane verdi. Ondan sonra tamiri, bakımı bilmem neyi bize can çekiştirdiler. Şimdi o dertten kurtulduk. Her an kendi ülkemizde özel sektör üretiyor, ihtiyacımız neyse bunu da bize süratle yetiştirmeye çalışıyorlar." Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle kendi piyade tüfeklerini yaptıklarını, İngiltere ile savaş uçakları konusunda anlaşmaya vardıklarını, Savunma Sanayii Müsteşarlığının bu konuda muhataplarıyla görüşmelerde bulunduğunu kaydetti. - "Rolls-Royce olayında mutabık kalırsak..." İngilizlerin savunma sanayisinde attıkları adımlarda Türkiye'yi ortak olarak kabullendiklerine dikkati çeken Erdoğan, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bizim onlara tek şartımız şu: Biz sizlerle bunu yaparız, yaparız ama birilerine bağımlı olursanız bu mümkün değil. Biz birbirimize bağımlı olursak bunlarda varız. Mesela şimdi Rolls-Royce... Bu konuda özel sektör firması ile görüşmeler, anlaşmalar var. Rolls-Royce olayında mutabık kalırsak onlarla yapacağımız çok iş var. Temenni ediyorum ki sonu da iyi olacak. Bu konuda hakikaten çeşitlendirme çok iyi geliyor. Bu çeşitlendirmeyle beraber de şu anda iç terör mücadelesinde ve Kuzey Suriye'deki olaylarda güçlüyüz. Artık biz zırhlı taşıyıcılarımızı çeşitlendirdik ve yoğun bir üretimimiz var. Birkaç firma üretiyor. Bunlar 14-15 kişi alıyor. Bunlarda, eğer kemerlerini bağlamışlarsa bugüne kadar zayiat olayı yaşamadık. Bunlar güzel gelişmeler, sonu da güzel olacak." - FETÖ elebaşının iadesi Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den usulüne uygun istenmediği iddiasına ilişkin soru üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu: "Pek girmek istemiyorum ama bu konuda Sayın Muharrem Bey, Adalet Bakanlığına veya Milli İstihbarata bu işin ispatını yapması lazım. Ben, bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak, onu davet ediyorum. Dürüstsen, samimiysen ya MİT'e sana Amerika'dan bunu kim söylemiş veya Adalet Bakanlığına bunu belgesiyle vermen lazım. Bunu vermesi lazım ki MİT'e cevap hakkı doğsun. İlerisini söylemiyorum, konuyu biliyorum çünkü. Ben kendisini ispata davet ediyorum. Milli İstihbarata bunu açıklasın. ABD'den hangi yetkili böyle bir konuda bunu aramış da buna 'Böyle bir şey yok, bunlar gazete kupürü' falan demiş?"

- "Macron ile telefon görüşmemiz olacak" Erdoğan, ABD ile ilişkiler ve Fransız askerlerinin Menbiç'te görülmesine ilişkin soru üzerine, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisinden görüşme talebinde bulunduğunu aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün yarın bir telefon görüşmemiz olacak. ABD ile bu tür şeyler zaman zaman hep olur ama şimdi seçim yoğunluğu olduğu için telefon diplomasisi kesilmiş olabilir ama anında görüşme yapma imkanları olabilir." ifadelerini kullandı. - ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması Erdoğan, ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamların hatırlatılması üzerine, şunları söyledi: "Amerika ile İsrail'in almış olduğu bu karar kıymeti harbiyesi olmayan bir karardır. Amerika bir defa itibarını tamamen adeta sıfırlamıştır. Nitekim Birleşmiş Milletlerde (BM) bizim Yemen ile attığımız adımda yapılan oylama neticesinde 128 ülke 'hayır', 9 tane adını sanını duymadığım, zaten ikisi ABD ve İsrail, diğerleri de kasaba devleti gibi bir şey, onların yanında yer aldı. Demek ki dünyada bunların kabulü yok. 'Benim param, gücüm var.' Dolayısıyla bu parayla ve güçle 'Ben sizi sindiririm, dediğimi de yaptırırım.' Yok arkadaş yaptıramazsın. Yaptıramadın, kimse de seni dinlemedi. Burada, gelmişin büyükelçiliğini oraya taşımışsın. Ne olacak taşısan? Bir defa Filistin'in başkenti Kudüs'tür. Bunu artık herkes biliyor. Bu konuda tereddüt söz konusu değil. Sen kabul edersin etmezsin ama gönüllerde Filistin'in başkenti Kudüs'tür."