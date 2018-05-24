Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT canlı yayınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçimle ilgili olarak İçişleri Bakanlığımız A'dan Z'ye her türlü tedbiri almış vaziyette. Bu konuda Yüksek Seçim Kuruluyla koordineli bir çalışmaları da var." dedi. Erdoğan, TRT canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Seçim güvenliğine ilişkin bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimle ilgili olarak İçişleri Bakanlığımız A'dan Z'ye her türlü tedbiri almış vaziyette. Bu konuda Yüksek Seçim Kuruluyla koordineli bir çalışmaları da var." yanıtını verdi. Erdoğan, yasal olarak yapılması gerekenlerin hepsinin masada olduğuna işaret ederek, "Şu andan itibaren de bölgede atılacak olan bir emniyet güvenliğine yönelik adımlar var bir de bunun dışında atılması gerekenler var. Nedir bu? Mesela buralardaki il seçim kurullarındaki müdürler, ilçelerdeki müdürler, bu konularda geçmişte maalesef çok çirkin diyebileceğim personel atamaları vardı, onlarla ilgili de gerekli çalışmalar yapılmış durumda. Bütün bunlarla beraber bir defa biz o endişeyi bu seçimde yaşamayacağımıza inanıyorum. Bu işin seçim güvenliği noktasındaki en önemli adımı." şeklinde konuştu.

Partilerin de kendilerini tedbirlerini almada çok daha rahat hissettiğine işaret eden Recep Tayyip Erdoğan, "Örneğin biz partimiz olarak bütün sandıklarda hakimiyeti tesis etme noktasında bugüne kadar olandan çok daha güçlü bir konumdayız." diye konuştu. Konuya ilişkin partililere "Sandık hakimiyetini tesis edeceksiniz, kuracaksınız" dediklerini belirten Erdoğan, "Sandık güvenliğinde eskiden bir 100 metre olayı vardı. Şimdi bu 100 metre olayı kalktı. Oradaki sandık görevlilerinden biri dahi haberdar etse, gelip oraya oradaki güvenlik güçleri hemen müdahale edebilecek. Bunlar işi rahatlatan şeyler." ifadelerini kullandı. Aday profiline ilişkin bir soru üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, 126 kadın adaylarının bulunduğunu ve adayların yaş ortalamasının 44 olduğunu bildirdi. Erdoğan, 25 yaş altında 57, 26'ncı dönem milletvekillerinden 167 ve 8 engelli adaylarının bulunduğunu belirterek, Kocaeli'de 11'inci sıradan AK Parti milletvekili adayı olan Elif Nur Bayram'ın da 2000 doğumlu olduğunu dile getirdi.

Genç adaylara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Recep Tayyip Erdoğan, eski dönemde seçilme yaşının 30, seçme yaşının 18 olduğunu hatırlattı. Zor olanın seçmek olduğunu ifade eden Erdoğan, adayların alt ve üst komisyonlardan elenerek geçtiğini ve 7 bin 400 civarındaki aday adayının bu şekilde 600'e geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçme ve seçilme yaşı 18 oldu, bu önemli bir gelişme. Bu bir şey daha bize kazandırıyor, yani seçme ve seçilme 18 olunca Türkiye'nin parlamentosunda bir dinamizm hakim kılacak. Bu demek değilki parlamento 18 yaşındakilerle dolacak veya 25 yaş altı ile dolacak, hayır, o sürece girenler bir defa artık orada çok ciddi bir deneyimi kazanmaya başlayacaklar. Bu seçimde olmaz da bir dahaki seçimde olur ama bütün mesele o sürecin içerisine girmek." ifadelerini kullandı. AK Parti'de gençlik kollarının, kadın kollarının ve ana kademenin çok dinamik olduğunu söyleyen Erdoğan, "İnşallah bundan sonraki süreçte bu bakımdan çok daha farklı, çok daha dinamik ekiplerle de yola devam edeceğiz." dedi.