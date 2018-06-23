Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT canlı yayınında

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet üniversitelerinde eğitimin ücretsiz olduğunu hatırlatarak, "Hepsi ücretsiz ama beyefendinin bundan bile haberi yok. Herhalde bunu özel üniversitelerle veya vakıf üniversiteleriyle karıştırdı. Bunu dahi bilmiyor. Böyle bir insan cumhurbaşkanı adayı Türkiye'de. Dersini çalışmamış." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT1, TRT Haber, TRT World ortak yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. "Sizi en fazla heyecanlandıran yatırım hangisidir?" sorusuna Erdoğan, öncelikle yatırımlar noktasında Türkiye'nin nereden nereye geldiğine bakılması gerektiğini söyledi. Yatırımlarda eğitimin öncelikli, sağlığın ise ikinci sırada yer aldığını belirten Erdoğan, "Biz göreve geldiğimizde savunma birinci sıradaydı ama biz savunmayı biraz geriye aldık. Eğitimi bir numara yaptık. Eğitimi bir numara yaparken, eğitim alt yapısına yüklendik. Eğitimin fiziki alt yapısına yüklenirken, diğer taraftan da öğretmen kadroları noktasında çok ciddi adımlar attık. O günden bugüne 580 bin öğretmen ataması yapmışız. Bu sıradan bir rakam değil. 280 bin derslik yapmışız." diye konuştu.

Erdoğan, kendi döneminde sınıflarda 75 öğrencinin olduğunu anlatarak, aynı dönemlerde Anadolu'da 100'ü aşkın öğrencinin bulunduğu sınıfların yer aldığını dile getirdi. Bugün ilçe mitinglerini yaparken ön taraftaki çocuklara sorduğunda 15, 22, 28, 32 yanıtını aldığını ifade eden Erdoğan, resmi rakamlarla şu an ortalamanın 32 olduğunu aktardı. Öğrenciyken, teksir kağıdı ile okumak zorunda oldukları dönemlerin olduğunu kaydeden Erdoğan, o acıları yaşadıkları için ortaöğretim ve ilkokullarda kitapları hazırlatıp, masaların üzerine koyduklarını, okullar açıldığında öğrencilerin kitaplarını masaların üzerinde bulduğunu söyledi. Üniversite öğrencilerinin eskiden 45 lira burs aldığını, burs miktarının bugün ise 470 lira olduğunu anımsatan Erdoğan, master öğrencisinin 940 lira, doktora öğrencisinin ise asgari ücret aldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Üniversiteleri ücretsiz yapacağız." sözünü hatırlatarak, "Üniversiteler zaten ücretsiz. Şu anda devlet üniversitelerinde ücretli olan var mı? Hepsi ücretsiz ama beyefendinin bundan bile haberi yok. Herhalde bunu özel üniversitelerle veya vakıf üniversiteleriyle karıştırdı. Bunu dahi bilmiyor. Böyle bir insan cumhurbaşkanı adayı Türkiye'de. Dersini çalışmamış." dedi.

Eğitimde bir başka önemli konunun ise üniversitelerin sayısı olduğuna işaret eden Erdoğan, 75 olan üniversite sayısını 205'e çıkardıklarını, şu an üniversitesi olmayan ilin kalmadığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteyi öğrencinin ayağına götürdüklerinin altını çizerek, bunu da büyük oranda başardıklarını belirtti. Geçmişte 10 öğrenciden birinin üniversiteye girebildiğini ama şimdi öğrencilerin 10'da 10 üniversiteye girme şansı yakaladığını aktaran Erdoğan, "(Herkese okuma imkanını getirelim) dedik ve bunu başardık. Bu bana ayrı bir heyecan veriyor." değerlendirmesinde bulundu. - "Amerika'nın Cleveland'ı var. Bizim de şehir hastanelerimiz var." Sağlık alanında ise çekilen çilelerin belli olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben memur çocuğuyum, babam kıyı kaptanıydı. O zaman her hastaneden istifade edemiyorsunuz. Denizcilik Bankası'nın Tophane'de hastanesi vardı. Babam çoğunlukla tedavilerini orada olurdu. Dolayısıyla biz de hastalık olduğunda oraya giderdik. Numara alıyorsun, kaçta size sıra gelirse oraya geliyorsunuz. Ben ise daha sonra İETT'de futbol oynadığım için aynı zamanda orada işçi kadrosundaydım, SSK'lıydım. Okmeydanı SSK'ya giderdim daha çok. Orada çektiğim çileleri bir ben bilirim, bir Allah bilir.