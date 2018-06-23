Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT canlı yayınında

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnkar politikalarını ayakları altına alan biziz, ret politikalarını ayakları altına alan biziz, asimilasyonu ortadan kaldıran biziz. Bunlar anne evladıyla cezaevinde Kürtçe konuşamazdı, önünü açtık, propaganda yapamazdı, bunların önünü biz açtık. Bütün bunlara rağmen maalesef bakıyorum ki hala buralarda bir çelişki var." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT1, TRT Haber, TRT World ortak yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Türkiye'nin pazartesi günü çok farklı bir şekilde uyanacağını ifade eden Erdoğan, "Bugünden o yabancı birçok köşeler falan hatta kredi kuruluşları vesaire onlar kurlarla ilgili olayı iyice düşürmeye başladılar. Bu gösteriyor ki onlar da yapmış oldukları kamuoyu araştırmalarında artık Türkiye'de durum onların planladığı veya bekledikleri gibi değil tam tersine gidiyor. Bunu biz de arazide görüyoruz." diye konuştu. Erdoğan, bu görüntünün özellikle de büyümedeki 7,4 oranının çok çok önemli olduğuna vurgu yaparak, G-20 ülkeleri arasında Hindistan'dan sonra 2. OECD ülkeleri arasında da 1. olduklarını kaydetti.

Türkiye'nin artık işsizlikte son dönemlerin en düşük oranına geldiğini belirten Erdoğan, genç işsizlikte de ciddi manada düşüş görüldüğünü söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin karşı tarafa bir öz güven aşıladığını dile getirerek, bunu yeni sistemle adeta bir sıçrama süreci içine sokacaklarını söyledi. Bu sistemin en önemli getirisinin de bu olacağını aktaran Erdoğan, "Bu şekilde bir atak inşallah Türkiye'nin ekonomisini çok daha canlı hale getirecektir. Bir defa 6 ekonomi ile ilgili birim vardı şimdi bu 3'e düşüyor buradaki duruş, buradaki bakış bizim ekonomiyle ilgili sürecimizi çok daha hızlı bir konuma taşıyacak." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ile partinin genel başkanı arasındaki ilişkiye dair bir soru üzerine, gerek İnce gerekse Kılıçdaroğlu'nun kongrelerde birbirlerine karşı hakaretlerinin bilindiğini anlattı. Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye olan "Gel bakalım Muharrem" yaklaşımının çok çirkin olduğunu aktaran Erdoğan, "Şimdi Cumhurbaşkanı adayını sahneye davet ediyoruz 'Gel bakalım Muharrem...' Bu senin Cumhurbaşkanı adayın, böyle bir yaklaşım olur mu? Bunun kısa bir süre öncesinde de bakıyorsunuz kongrede genel başkanına karşı orada da Sayın İnce'nin yaptığı konuşma, 'Bir gireceksin yenileceksin, iki yenileceksin, 3 yenileceksin, 4 yenileceksin, iki kere ile çekilmen lazım' diyor. Bunun tabii söyleyiş üslubu, tavrı onlar da çok çok çirkin. Bunları tüm seçim kampanyası boyunca dev ekranlarda gösterdim. Vatandaş bunları gördüğü zaman, bunların haline gülüyor. Şu anda ben yine de Bay Muharrem'in, Bay Kılıçdaroğlu'nun ciddi bir oyununa geldiğini görüyorum. Niye? Şimdi onun bütün hedefi seçimi kazanamayacağını biliyor zaten ama seçimden sonra hedef 'ben Bay Kemal'i şimdi daha rahat yenerim' diyor. Meydanlarda kendine göre prim yaptı ya öyle görüyor. Hedef bu. " diye konuştu.

Diğerlerini konuşmaya gerek olmadığını aktaran Erdoğan, burada milletin pazar günü bunlara anlayacakları dilden bir demokratik ders vermesi gerektiğini ifade etti. "CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Başımızı iki elimizin arasına alalım. Bay Muharrem aday oldu. İlk ziyaret ettiği yer, millet olarak siz değilsiniz veya CHP değil, neresi? Edirne cezaevinde terör örgütünün arkasında olduğu bir kişi. Onu ziyaret ediyor, ondan adeta icazetini alıyor veya destek arıyor. Bu adam kim? Bu adam, 7 Haziran seçimlerinin akabinde bütün Kürt kardeşlerimi sokağa döküp orada 53 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan kişidir. Efendim 'YSK aday olma konusunda icazet verdi', verebilir. YSK bu ruhsatı, bu icazeti verdi diye her şey halloluyor mu? Birçoklarıyla alakalı kendisi ne diyordu? 'Kaldırın dokunulmazlığı' tamam kaldırdık ve şu anda içeridesin. Ha nedir, mahkum değil, tutuklusun. Yani tutuklu olmak, bu noktada seni temize çıkarmıyor. Yarın ne olacağı belli değil, belki de bu süreç içinde mahkum olacaksın, bu da var. Bunu da bizim görmemiz lazım."

Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Hakkari'de, Diyarbakır'da onların (HDP) desteğiyle miting yaptığını anlatarak, "Ondan sonra da diyorsun ki; 'Ben Diyarbakır'a da gittim, oraya da gittim' Bunlarla milleti aldatamazsın. Sizin gitmediğiniz zamanlarda AK Parti olarak biz oralardaydık." dedi. Arkadaşlarıyla Doğu ve Güneydoğu'yu hiçbir zaman ihmal etmediklerine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, onun için Güneydoğu'da güçlü olduklarını kaydetti. - "Onlar zaten yıkım ekibi ama biz yapım ekibiyiz" Erdoğan, kayyumlarla başlayan süreçte Güneydoğu'nun bir başka, Diyarbakır'ın bir başka olduğunu belirterek, "O Dicle bambaşka. Şırnak, Hakkari başka. Buralarda çok ciddi yatırımlar yaptık. Bu yatırımları yaparken terör örgütü buraları yaktı, yıktı demedik. Onlar zaten yıkım ekibi, ama biz yapım ekibiyiz. Niye? Oralar bizim vatan topraklarımız. Biz buraları bu teröristler yakıp yıktı diye kendi haline bırakamayız. Çünkü burası bizim vatan topraklarımız." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti Kürtlerin tek devletidir dediniz. Bu anlamda bu yaklaşım, Kürt vatandaşlarımızda bir karşılık buluyor mu?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Şöyle ifade edeyim. Tabii beklentim çok daha fazla. 'Beklentini tam alıyor musunuz?' derseniz, tam aldığımızı söyleyemem çünkü verdiğimiz imkanlar, yatırımlar çok çok fazla. İnkar politikalarını ayakları altına alan biziz, ret politikalarını ayakları altına alan biziz, asimilasyonu ortadan kaldıran biziz. Bunlar anne evladıyla cezaevinde Kürtçe konuşamazdı, önünü açtık, propaganda yapamazdı, bunların önünü biz açtık. Bütün bunlara rağmen maalesef bakıyorum ki hala buralarda bir çelişki var. Mesela merkezden çıkıyorsunuz havalimanına doğru gelirken 4 gidiş 4 geliş yol. Dicle vadisi, piknik alanları, Sur içi, Bu saat kulesi. Kurşunlu cami... TRT 6... Bunlarla ilgili yayın yapmıyor mu? Bunlarla ilgili yayın yapıyor bu özgürlük değil mi, bu özgürlükleri veren kim? Biz verdik ya benim Kürt kardeşlerim, ben kardeşim diyorum. Bizim bu adımımızı onlar görmüyor mu? Bütün bunlara rağmen hala bakıyorsunuz teröristlerin arkasından gidiyorlar."