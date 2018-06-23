Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT canlı yayınında

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Darbenin faili FETÖ, bugün Batmaz'la ilgili bazı belgeler çıktı ortaya. Onlar hemen meydana dökülecek. Ben bugün bunu söylemiş olayım. Bu Kemal Batmaz'la ilgili belgeyle birlikte de bunlar ciddi manada köşeye sıkışmış olacaklar." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT1, TRT Haber, TRT World ortak yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi Genelkurmay Başkanvekili olan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın gerekli talimatları verdiğini anlatan Erdoğan, "Biz laf yapmıyoruz. Biz ortaya bir zihniyet, bir tavır koyuyoruz ve böyle bir anda ne ister bu iş? İrade ister. Ne ister? Cesaret ister. Eğer bu irade, bu cesaret sizde yoksa bunların hiçbirini yapamazsınız ama bunlarda bu yok. (Kemal Kılıçdaroğlu) İşte hemen kaçıyor oraya, gidiyor. Niye kaçıyorsun ya? Havaalanındasın, 10 binler orada, sen de onların arasına gel katıl. 7 Ağustos'ta yine Yenikapı'da yaptığımız o büyük organizasyonda ben Sayın Bahçeli'ye davet çıkardım. Sayın Bahçeli hemen döndü, 'Katılıyorum.' dedi. Ama bu, cuma akşamına kadar dönmedi, katılmayacağını söyledi. Baskılar geldi, baskılar geldi, son anda cuma akşamı katılacağını söyledi, ondan sonra da bir taraftan 'İşte ben zaten bundan yanaydım ama bunun yürümeyeceğini de biliyordum' gibi terse kampanyalar yapmaya başladı. Çünkü o darbeye karşı değildi. Bakın hala darbenin lehinde açıklamaları olan birisidir. Sürekli şu anda içeridekileri savunan birisidir. Yok efendim, 'Gelirsek, bunları çıkaracağız, şu yapacağız, bu yapacağız.' filan, falan. Hani yargıya müdahale etmiyordunuz? Niye şimdi yargıya müdahale ediyorsunuz? Bırakın yargı kararını veriyor, versin. Açığa aldıklarımız var, doğru ama tekrar göreve iade ettiklerimiz de var. Burada ana muhalefet partisinin gerek adayının gerekse genel başkanının kesinlikle darbe ile mücadele diye bir derdi yok." diye konuştu.

Erdoğan, "Darbenin faili FETÖ, bugün Batmaz'la ilgili bazı belgeler çıktı ortaya. Onlar hemen meydana dökülecek. Ben bugün bunu söylemiş olayım. Bu Kemal Batmaz'la ilgili belgeyle birlikte de bunlar ciddi manada köşeye sıkışmış olacaklar." ifadesini kullandı. \ - "Yeni sistemde herkes kendi işini yapacak" 24 Haziran Pazar günü yapılacak seçime hazır olduklarını vurgulayan Erdoğan, aylardır çalışma yaptıklarını söyledi. Pazar günü milletin "devam" demesi halinde şu an hazır olan şablonu uygulamaya koyacaklarını dile getiren Erdoğan, "Bu belli bir süre ki ben bunu 100 gün olarak ifade ettim. bu 100 günlük süre içinde zaman zaman bazı yerlerde aksamalar olabilir, bu aksamaları da o 100 günlük süre içinde telafi ederek yolumuza devam edeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yönetim sisteminin demokrasinin ve Cumhuriyet'in temel niteliği olan güçler ayrılığının kesinlikle zayıflatmadığını, tersine daha da güçlendirdiğini vurguladı. Parlamenter sistemde hükümetin Meclis çoğunluğu içinden çıktığını, pratikte yasama ve yürütmenin aynı gücün kontrolünde olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hükümet cenahından gelmeyen hiçbir tasarı veya teklifin Meclis Genel Kurulundan geçme şansı yoktu. Biz, hükümetle Meclis'in irtibatını, bu attığımız adımla kopartarak, bu pratik işleyişi bozmuş oluyoruz. Yeni sistemde hükümetin bütçe dışında Meclis'e kanun tasarısı gönderme yetkisi olmuyor. Kanun teklifi yetkisi sadece kime ait? Milletvekillerine ait. Dolayısıyla milletvekilleri ve Meclis tarihimizde ilk defa kendi iradeleriyle yasama çalışması yapma imkanına kavuşuyor. Meclis'in hükümeti denetim araçları daha da güçlendirilmiş olarak devam ediyor. Yargı da bu denge içinde çok daha sağlıklı çalışma imkanı bulacak. Yüksek yargı organlarının üye seçiminin bir kısmının Cumhurbaşkanı ile Meclis arasında dağıtılmış olması bu daha da güçlendiriyor. Özetle yeni sistemde herkes kendi işini yapacak, kimse diğeri üzerinde tahakküm kurmaya çalışmayacak." Erdoğan, Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemini değerlendirdiğinde birçok adımda göreve geldikleri günden itibaren, eğitimden sağlığa, ekonomiden sanayiye, ulaşımdan enerjiye kadar her alanda önemli ve büyük projeler gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, bu çalışmalar sırasında sonuç odaklı olmaya ve projeleri bir an önce hayata geçirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Mevcut yapının getirdiği zorluklar nedeniyle çalışmalarının önemli bir bölümünü istedikleri düzeyde ve sürede hayata geçiremediklerini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu. "Bakıyorsunuz, bürokratik oligarşi, yapıların hantallığı, kurumlardaki iş ve işleyiş süreçleri hep önümüze birer engel olarak çıktı. Bu bazen üstten oldu, bazen altımızdaki, yani talimat verdiğimiz kesimden oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte bu sorunları ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Yeni dönemde çözüm üreten devlet, sorun çözen devlet, sonuç odaklı devlet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu da burada çok açık net görünüyor. Çözüm üreten devlet, sorun çözen devlet, çözüm odaklı devlet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Devlet burada ciddi manada hızlanıyor. Tabi daha az bürokrasi, daha hızlı karar alma süreçleri ve bürokraside tabi kademeler azalıyor, görev alanları netleştirilerek yetki karmaşasının da önüne geçiliyor. Tüm hizmetlerde sonuç odaklı olmanın kararlığı içinde olacağız ve verim odaklı çalışacağız, yeniliklere de hızla adapte olacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili olarak aylar öncesinden çalışmalara başladıklarını ifade ederek, kendi tarihimizdeki ve dünyadaki yönetim modellerinin incelendiğini söyledi. Tarihteki Büyük Hun İmparatorluğu'ndan Osmanlı İmparatorluğu'na kadar 16 Türk devletinin yönetim modellerinin incelendiğini açıklayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Bunun yanında şu anda da biz özellikle Amerika, Rusya, Brezilya, yarı başkanlıkta Fransa ve Güney Kore, bunları da üzerinde bu dönemin bu uygulamasını yapan ülkeler olması hasebiyle özelikle inceledik. Tabi ecdadımız bu tip yönetim pratiklerini uygulayarak yüzyıllar boyunca milletimize, ecdadımıza hizmet etmiştir. Günümüzde ise Amerika, Rusya başta olmak üzere başkanlık sistemiyle yönetilen birçok ülke var. Hepsi bu yönetim yapısını getirirken neyi amaçlamış, hangi sorunu çözmüş bunları detaylı inceledik. Yeni modeli oluştururken kendi sorunlarımızı da tabi masaya yatırdık. Bizim sorunlarımız diğer ülkelerle farklılık gösteriyor. Dolayısıyla ortaya koyduğumuz modelin de kendimize özgü olması gerekiyor. İşte biz bu modele, beni çok eleştirdiler biliyorsunuz, ne dedim, ben 'Türkiye modeli' dedi. İlla buna 'Amerika modeli' demek zorunda değilim. 'Rusya modeli' demek zorunda değilim. Biz kendi içimizde adeta bir bal arısı gibi hepsinden alıyoruz nasibimizi ve bunu miks etmek suretiyle biz Türkiye modelini ortaya koyduk. Bu sistem bizim 2023 hedeflerimize, 2053 ve 2071 vizyonlarına da katkı sağlayacak, kendimize özgü bir sistemdir ve bununla biz inşallah sıçrayacağız."

\ - "Türkiye'yi yatırımcı dostu bir ülke haline getiriyoruz" Erdoğan, yeni yönetim modelinin özellikle yürütmenin çok daha hızlı, pratik ve sonuç odaklı hareket etmesine imkan sağladığını vurgulayarak, bunun için de işlevselliğini ve verimliliğini arttırmak için bazı bakanlıkların birleştirilerek bakanlıkların sayısının azaltıldığını dile getirdi. Başbakan olduğu zaman 37 olan bakanlık sayısını 26'ya indirdiğini, şimdi de bakanlık sayısını 16'ya indirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Yeni yapıda bakanlıkların yanı sıra politika önerileri geliştirecek, icrai faaliyetleri izleyip, raporlayacak 9 da kurul oluşturduk." dedi. Erdoğan, Yerel Yönetimler Politikalar Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulları ile Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi , Dijital Dönüşüm Ofisi, Yatırım Ofisi'nin kurulduğunu söyledi.