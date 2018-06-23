Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT canlı yayınında

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Yeni Yönetim Sistemi ile birlikte istişare mekanizmalarının kurumsallaştığı, kararların daha hızlı ve doğru bir şekilde alınıp uygulandığı bir yapı oluşturuyoruz. Bu yeni yapı milletimizin hayal ettiği projeleri hayata geçirmek için bizlere zaman tasarrufu sağlayacak. Bu durum bir yandan daha çok proje üretmemize ve hayata geçirmemize imkan sağlayacak diğer yandan da küresel rekabette ülkemizin hak ettiği konuma ulaşmasının önünü açacak." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT1, TRT Haber, TRT World ortak yayınında Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi konusunda açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin 16 Nisan Halk Oylaması ile 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonlarına daha öz güvenli ve güçlü şekilde yürüyeceği bir döneme girdiğini belirten Erdoğan, "Milletimizin bizlere vermiş olduğu bu görevi verimli ve sonuca ulaşacak şekilde nasıl modelleriz diye düşündük ve bunun üzerinde de çalıştık." ifadelerini kullandı. - "Durmak yok yola devam"

Kişi başına milli gelirin 2001'de 3 bin 84 dolar olduğunu, 2017'de bu rakamın 10 bin 596 dolar çıktığını aktaran Erdoğan, şunları söyledi: "Bundan sonraki süreçte bunun hızlanmasıyla birlikte bu çok daha farklı bir şekilde vatandaşa yansımaya başlayacak. Burada 2023'ün hedefi nedir? 25 bin dolardır. Buraya odaklanmış vaziyetteyiz. Bir de Cumhurbaşkanlığı Yeni Yönetim Sistemi ile birlikte istişare mekanizmalarının kurumsallaştığı, kararların daha hızlı ve doğru bir şekilde alınıp uygulandığı bir yapı oluşturuyoruz. Bu yeni yapı milletimizin hayal ettiği projeleri hayata geçirmek için bizlere zaman tasarrufu sağlayacak. Bu durum bir yandan daha çok proje üretmemize ve hayata geçirmemize imkan sağlayacak diğer yandan da küresel rekabette ülkemizin hak ettiği konuma ulaşmasının önünü açacak. Onun için ne diyoruz? Durmak yok yola devam. Koşacağız, üreteceğiz ve bunu bir ortak akılla başaracağız." Yeni modelin yatırımların ve yatırımcıların önünü daha da açtığının görüleceğini kaydeden Erdoğan, "Özellikle küresel sermayenin Türkiye'ye çekilmesinde bu yapı, çok büyük bir mıknatıslama görevi yapacak. Türkiye'yi yatırımcı dostu bir ülke haline getiriyoruz. Yatırımlarla birlikte ülkemiz daha fazla büyüyecek ve böylelikle milli gelirimiz ve istihdam da artacak" diye konuştu.

- Bakanlıklar Bakanlıkların yeni modelde sayısının azaltılması konusundaki soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi: "Mevcut bakanlıklarda şu anda Adalet, İçişleri, Milli Savunma, Milli Eğitim, Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre Şehircilik, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor, Maliye, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı... Şimdi buralarda yeni bakanlıklarla bir defa 12 bakanlık sadece Maliye'nin yanına Hazine Müsteşarlığını katarak Hazine ve Maliye Bakanlığı yapıyoruz. O bakanlık bu şekilde değişiyor. Peki, Dışişleri Bakanlığı ne oluyor? Avrupa Birliği Bakanlığını kaldırıyoruz, Dışişleri Bakanlığının çatısı altına ve Dışişleri Bakanlığı oluyor. Bir diğeri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 'Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı' haline getiriyoruz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığını birleştiriyoruz 'Tarım ve Orman Bakanlığı' yapıyoruz. Bir diğeri o da şu, Kalkınma Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını 'Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı' olarak birleştiriyoruz. Son olarak da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığını birleştiriyoruz, 'Ticaret Bakanlığı' yapıyoruz. Dolayısıyla 6 bakanlık, Ticaret Bakanlığı çatısı altında bütünleşmiş oluyor ve Bu da tabii kendi içinde aslında 3'e düşüyor. Böyle bir yapı söz konusu oluyor."

Ekonomi yönetiminin burada sadeleşeceğini kaydeden Erdoğan, "Bu sadeleşme de oradaki seri işlev ortaya inşallah koymuş olacak. Bunu da uygulamada çok açık net göreceğiz. İşte bunlardan ekonomi yönetiminde az önce de ifade ettiğim gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret Bakanlığı olarak ekonomi yönetimi bu üç yerde bütünleşmiş oluyor." dedi. - "Kamu çalışanlarımız mevcut görevlerine devam edecek" Birleşen bakanlıkların mevcut personelin durumu konusunda sorulan soru üzerine ise Erdoğan, "Burada aslında sağa sola dağılma diye bir şey söz konusu değil. Hepsi, kamu çalışanlarımız olarak mevcut görevlerine aynen devam edecek. Biz, bazı bakanlıkları birleştiriyoruz. O bakanlıkların personelinin birleştirilmesi aynı zamanda burada cereyan ediyor. Burada idari noktada bir tasarruf sağlıyoruz. Tasarruf ne? Yani idare, diyelim ki Dışişleri Bakanı bunlara artık o hükmedecek. İdare olarak onların yönetiminde değerlendirmeyi, her şeyi o yürütecek. Yoksa bunları tasfiye etmek, vesaire böyle bir şey söz konusu değil ama onlara yeni bir işlev tabii ki kazandırılacak. Bu işlevle birlikte de aslında bizim farklı noktada, oligarşik yapıyı tasfiye etme noktasında bir adımımız tabii ki atmış olacağız." ifadelerini kullandı.

- Kurullar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de kanunlarla ve düzenleyici işlemlerle kurulmuş 65 adet kurul, komisyon, komite, konsey gibi yapıların bulunduğunu, bunları kaldırarak 9 adet kurulun çatısı altında topladıklarını söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu kurulların politika geliştirerek Cumhurbaşkanına önermesi ve bir bakanlığın görevini aşan makro düzeydeki kararları vermesi öngörülmektedir. Strateji ve politikalarımızı üreteceğimiz istişare mekanizmalarımızı kurumsal hale getirmek amacıyla bu 9 yeni kurulu oluşturmuş olduk. Bu kurullar, ekonomiden eğitime, dış politikadan sağlığa yürütmenin bizzat sorumlu olduğu alanlardan bakanlıklarımıza ne yapacaklar? Politika önerileri sunacaklar. Bu kurullara bizzat biz başkanlık yapacağız. Kurullar bizim ortaya koyduğumuz hedefler ve vizyon doğrultusunda gerekli araştırmaları yapacaklar. İcracı kuruluşlarla, STK'larla, üniversitelerle, özel sektör temsilcileriyle görüşüp fikirlerini alacaklar. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek ülkemize katkısı olabilecek politika önerilerini bizlere sunacaklar. Örneğin Eğitim Öğretim Politikaları Kurulumuz, eğitim alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu değişim ihtiyacına dönük olarak sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek politika önerisi ortaya koyacaklar. Bunu yaparken de ayrıca dünyadaki modelleri inceleyecek sonrasında da bize bir rapor halinde sunacak. Bizler de bu kurulların yaptığı çalışmalar doğrultusunda gerekirse politikalarımızı yeniden şekillendireceğiz ve stratejilerimizi bu doğrultuda belirleyeceğiz."

Erdoğan, süratle netice almak için burada Cumhurbaşkanının yardımcılarının da bu konuda yetki sahibi olacağını belirtti. - Ofisler Yeni yönetim sistemindeki ofis mekanizmasına da değinen Erdoğan, "Yeni yönetim modeli tasarlanırken dünyadaki birçok örnekten özellikle de az önce ifade ettiğim gibi kendi köklerimizden tabii ki faydalandık. Bunların örnekleri tarih kitaplarında da zaten geçiyor. Diğer taraftan bugün de sadece Amerika'da değil hemen her ülkede aslında ofis benzeri yapılar var." dedi. Tüm bakanlıkları ilgilendiren konularda faaliyet yürüten Cumhurbaşkanına bağlı ofislerin olacağını kaydeden Erdoğan, "Yatırım Ofisi ile büyük yatırımlar destekleniyor, yatırımcıların önü açılıyor. Finans Ofisi ile İstanbul Dünya Finans Merkezi Projesi yürütülüyor, finansal çekim merkezi oluşturuluyor. Dijital Dönüşüm Ofisi ile evrak yükü azalıyor, devlet hızlanıyor, siber güvenlik, büyük veri analizi, yapay zeka çalışmaları koordine ediliyor. İnsan Kaynakları Ofisi ile yeteneklerin keşfi sağlanıyor, kamunun performansı artırılıyor. Olay bu. Bu şekilde de bunu hızlandırarak yolumuza inşallah devam etmiş olacağız." diye konuştu.

Ofislerin çalışmalarını, Yatırım Ofisi'nin yapacağı çalışmalar konusunda örnek vererek açıklayan Erdoğan, bu ofisin yatırım ekosistemini çok iyi tanıyan ve bunlarla sürekli temas halinde olan bir yapı olacağını, bunun başarılması halinde Türkiye'nin ciddi manada bir çekim merkezi haline geleceğini söyledi. Erdoğan, İstanbul'u, Dünya Finans Merkezi Projesi ile dünyaya tanıtacaklarını ve bir marka haline getireceklerini dile getirdi. -"Parlamenter demokrasiye dönüş yok "Muhalefet ne bir taraftan parlamenter sisteme dönüşle ilgili bir teklif ortaya koyabilmiş durumda ne de içinde yarıştıkları bu yeni sistemde kendileri ne tür yeni bir model ortaya koyacaklar, bunu ortaya koyabilmiş durumda. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi: "Bu arkadaşlar ne dediklerinin farkında ne de parlamenter demokrasi nedir bunu bilmiyorlar. Biz bir defa 16 Nisan'da bu işi bitirdik mi? Bitirdik. Bu sisteme geçtik mi? Geçtik. Parlamenter demokrasiye geçebilmek için bunların yeni bir anayasa değişikliği yapması gerekmez mi? Veyahut da parlamentoda yeterli çoğunluğu sağlaması gerekmez mi? Şu anda sen parlamentoda sayısal durum nedir bunu bilmiyorsun. Anayasayı değiştirebilecek güce sahip misin değil misin bunu bilmiyorsun. 'Parlamenter demokrasiye döneceğiz' diyorsun. Ne demek bu? Vatandaşı enayi yerine koymaktır. Ben de vatandaşıma diyorum ki; parlamentoda yeterli sayıyı elde edemediklerine göre veya edemeyeceklerine göre parlamenter demokrasiye dönme şansları bunların yok veya anayasal değişikliği yapabilme imkanı şu anda olmayacağına göre, bunu oradan da yapamayacağına göre parlamenter demokrasiye dönüş yok."