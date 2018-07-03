Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK'nın komuta kademesiyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, bugün İstanbul'dan Ankara'ya intikalinin akabinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ı tebrik ziyaretleri çerçevesinde kabul etti.

SIRADA YÜKSEK YARGI VAR

Erdoğan, Sayıştay Başkanı Baş'ın ardından, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve kuvvet komutanlarını da Beştepe'de kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrikleri kabulü çerçevesinde, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit de gün içerisinde Beştepe'yi ziyaret edecek.

ZİYARETE KİMLER KATILDI?

Erdoğan'ı ziyarete, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal katıldı. Kabulde Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de yer aldı.

