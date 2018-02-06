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Cumhurbaşkanı Erdoğan: TTB ve TBB'nin adından Türk kaldırılmalı

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 13:27 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, TTB ve Barolar Birliği'nden 'Türk' ifadesinin çıkarılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TTB ve TBB'nin adından Türk kaldırılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Bir defa onun (Türk Tabipler Birliği) başındaki 'Türk' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan hemen, süratle çıkarılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Tükiye Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey..." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan TTB Barolar Birliği

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Okuyucu Yorumları 65 yorum
bu kuruluşlar ve çalışanları türk değilmi vbu nasıl bişey
dktatör dendiğinde kimse kızmasın.
Andımızı niye kaldırdı sanıyorsunuz.Türküm ile başlıyordu.
@artea_ares PEKİ TÜRK KELİMESİNİ SİZE KİM YASAKLADI SN.CB.
cumhurbaşkanlığı başkanlığının başından da çıkaralım, külliye maslahatgüzarı deriz.
Batılı akademisyen atom parçalar, Bizim akademisyenler de Türkiye'yi parçalar . kanında Türk kanı gezecek insanın
@ahmet_kyn_1990 SENDEKİ KANIN TÜRK KANI OLDUĞU NE MALUM.ADAMLAR HER VESİLE İLE TÜRK İFADESİNİ ÇIKARIYORLAR ,SEN HALA NEYİ SAVUNUYORSUN. ÖRNEKLER ,ZİRAAT BANKASI ,KIZILAY ,İLKOKULLARDA OKUTULAN ANDIMIZ. AYRICA BATILI AKADEMİSYENLER GÖRÜŞLERİNİ ÖZGÜRCE SÖYLERLER ,SENDE BÖYLE BİR ÖZGÜRLÜK VAR MI ? ÖZGÜR OLAN İNSAN DAHA ÜRETİCİ OLUR VE TOPLUMUNA DAHA YARARLI OLUR.
@ahmet_kyn_1990 senin gibimi?
@ahmet_kyn_1990 TÜRK OLMAYAN ANLAYAMAZ YAHUDİ TOHUMU SENİ
TÜRK MILLIYETCILIGINI AYAKLAR ALTINA ALAN HABURDA PKK DİYARBAKIRDA BARZANI VATIKANDA PAPA SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ BASINDA PYD PERSILVANYADA FETO ILE ORTAK OLAN ANDIMIZI KALDIRAN TÜRKLÜĞÜN SEMBOLÜ BOZKURDA HAYVAN DIYEN TÜRKLÜK DÜŞMANLARINA KARŞI IYI PARTIYI DESTEKLEMEK VATAN BORCUDUR.. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
Neden BOP baskanisin..yahudiler sana niye madalya taktı... çocukların neden ABD Vatandaşı.. gemicik filoları neden geliyor.. feto pkk pyd barzani PAPA ile ittifak yaparsin.. TÜRKLÜĞU bölücülük sayar, TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alirsin soyun nedir???
@serdar_1981_alcym çok eskilerde kalmışsın, bunlar 15 sene önceki söylemler, senin zihniyetindekilere sor yeni şeylerde var. Ayrıca yazdığın tüm isnatların belgelerinide açıklasana...
@serdar_1981_alcym nasıl belli vatan haini oldugunuz ,provakatör oldugunuz işiniz gücünüz yabancı seviciligi .....
@serdar_1981_alcym serdar seni bi kaç zamandır takip ediyorum provakasyondan başka bişey yapmıyorsun terör destekçisi ve devlet düşmanısın siber suçlara şikayeti bildirdim yaptığın bütün yorumların fotosuyla beraber..
@kaan34ist BİT YAVRUSU YAHUDİ KIRMASINA UŞAKLIK YAPAN KOYUNLAR
Türk kelimesini duyunca bir şeyler oluyor. Açılım süreci yine kaldığı yerden devam edecek anlaşılan.
Papa gazı verdi, yine birine "Türk" kelimesi battı, saman yiyen rahat olabilir ammaa ben ve benim gibi milyonlarca Türk rahatsızız
Akp Türklükten hep rahatsız olmuş siyasal İslamdan oy kazanan bir parti.Hala anlamadınız mı?
Kendileri söylese vatansever, başkaları söylese vatan haini.
SEN TÜRKLÜĞÜ AYAKLAR ALTINA ALMAYI İYİ BİLİRSİN ZATEN !
TÜRK SÖZCÜĞÜ İLE BAŞLAYAN HİÇBİR HARFİN KALKMASINI İSTEMİYORUM...BURASI TÜRKİYE DEĞİLMİ OLDU ÜLKENİN DE ADINI DEĞİŞTİRELİM ÇOK SAÇMA OLMUŞ
Sayın cumhurbaşkanımın vermek istediği konuyu siz anlıyaıyorsunuz işinize gelmıyor onlar türk sözlügüne leke çalıyor o yüzdende öyle bır ümleyi onlar hak etmıyor dogru verilmiş bır karar...
@kral1242 Ancak senin gibiler öyle anlar o kadar koşullanmışsınız ki ne derse evet diyorsunuz İslamın şartı 7 dese evet yedi dersiniz...... ondan mı torununu AMERİCAN MONTESSORİ SOCİETY'DE OKUTUYOR
Arap Tabipler birliği mi densin AKP defol bu ülkenin başından burası Türkiye arabistan değil
kimin Türk ve Türklük düşmanı olduğunu bu açıklama ile anlayamayan Eeeeyyyy akpli koyunlar şu taptığınız adamın neler söylediğini kulağınızı açında bir dinleyin
ARAP İBARESİ OLSA MADALYA TAKARLARDI.
TÜRK'ÜN TÜRK'TEN BAŞKA DOSTU YOKTUR. BUNU TÜRK OLMAYAN BİLEMEZ, İSTER BAŞBAKAN İSTER CUMHURBAŞKANI OLSUN. ANCAK TÜRK SÖZCÜĞÜ ZORLARINA GİDER T.C. ZİRAAT BANKASI, T.C. MERKEZ BANKASI VS. GİBİ YERLERDEN SİLMEYE KALKSALAR BİLE KANIMIZDAKİ, İÇİMİZDEKİ TÜRKLÜĞÜ NASIL SİLECEKLER.
turk yerıne bedevı kullanılmalı bu mıllete yakısır
TÜRK İFADESİ BİRİLERİNİ ÇOK RAHATSIZ EDİYOR VE HER ŞEYİ FIRSAT OLARAK GÖRÜYORLAR. KALDIRDIĞINI VAR SAY ,İNSANLARIN DÜŞÜNCESİ DEĞİŞECEK Mİ?
Erdoğan'a sallayanlar bal gibi biliyorlar ne demek istediğini ama kibirleri gerçekleri söylemelerine engel oluyor. Bunlar değilmiydi Kandile yapılan operasyonların durdurulması için yazılı bildiri okuyan. Teröristlerin gebermesinden rahatsız olup bildiri yayınlayan.. Yanlarında kim vardı, chp, hdp, fetö, dhkpc... Şaşırdıkmı hayır...
@rguvendiren DEĞİLDİ DAVULLA ZURNA İLE KARŞILAYANLARDI MEGRİ MEGRİ
@rguvendiren sen bosver aksama ummet kardeslerın cay içmeye gelecekmıs cay koy
uyan bahçeli uyan destek verdiğin kişi bu işte her fırsatta TÜRKLÜĞÜ yok etmek için elinden geleni yapıyor boşuna demiyor 2023 - 2071 diye 2023 de cumhuriyeti yıkıp TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ yok edecek 2071 de ise artık TÜRKİYEDE TÜRK MİLLETİNİ BİTİRECEK BOP eş başkanının görevi bu insanlar hala şuna oy veriyor hadi kanı bozuklara sözüm yok ermeni yahudi asıllılara damarlarında TÜRK KANI taşıyanlara sözün yagidin bi kan tahlili yaptırın kanınızda bozulma varmı diye yada TİTREYİN VE KENDİNİZE DÖNÜN ASİL TÜRK EVLATLARI VE KENDİNİ NE MUTLU TÜRKÜM DİYENLER YOKSA DAHA ÇOK ŞEYLER DUYACAKSINIZ
Bu kadar da olmaz yani. Fazla ileriye gitmeye gerek yok.
o zaman türkiye cumhurbaşkanı demiyelim sana .bop başkanı diyelim sana .olurmu oso komutanı
Doktorum,Tabip Odasının Açıklamasına doğru bulmasam da TTB üyesiyim ve Türkiye kelimesini elbette gururla taşır birliğimiz.
valla ilkokula giden çocukları andırdı, soyadlarında Türk varsa onuda kaldır olsun bahri.
yapacak bir şey kalmadı anlaşılan
arap tabipler birliği.arap barolar birligi. arap severler derneği nasıl olur. nede olsa o tarafa doğru yaklaşıyoruz
@orhanceylan1970 Bal gibi biliyorsun gerçekte ne demek istediğini ama.... kininizde boğulun...
FETÖ ORTAĞINA BAK HERKES TERÖRİST SENİN ADAMLARIN DARBE YAPTI. SENİN İNTİHAR ETMEN GEREKİRDİ
yunan bulgar barolar birliğimi koyalım türk kelimesi neden bu kadar rahatsız ediyor acaba
papa talimatlarını vermiş
@ozcan_meric_1998 Belliki daha çocuksun. Sen anlamassın ama etrafında aklı başında bir iki kişiye sor Erdoğan'ın ne demek istediğini sana anlatsınlar,
Eyyyy MHP liler... Yüce TÜRK adının ayaklar altında çiğnenmesine daha ne kadar müsaade edeceksiniz. Neyin ittifakın dasınız, farkında mısınız???
onıun,bunun tohumu,yahudi kırması.
BU ÜLKEDE MUHALEFET OLMAYACAKSIN.YASAM HAKKİN YOK.KURT/TURK KELİMESİNE TAHAMMUL YOK.VAH GUZEL ULKEM BU GUNLERİDE GORDUK YA...
TÜRKÇE DÜŞÜN, TÜRKÇE KONUŞ, TÜRKÇE SEV... UMUDUN TÜRKÇE OLSUN!
adam türk kelimesini duyarsa alerji oluyo kendisi gürcistan yahudisi olduğu için atatürk cumhuriyet türk kelimeleri sesini titretiyo sıkıştığında zorlada olsa söylüyo ve reis oluyo hala o kutsal makamda durabiliyo din iman deyip milletin anasına sövenlerle kolkola tutmuş hainlik içinde gidiyo bakalım elbette bir gün bunların hesabını birileri sorar diyede tirtir titriyo ama ne çare mutlaka yaptıklarınla bir gün yüzleşeceksin hırsız harami saray saltanatçıları
emredersin padişahım, başka
''BENİM HAYATTA YEGANE FAHRİM, SERVETİM TÜRK'LÜKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR,,. M.K.Atatürk YENİ TÜRKİYE DE HALA NE MUTLU TÜRKÜM DİYEBİLENLERE RABBIM YAR ve YARDIMCI OLSUN,TÜRK'LÜĞÜ BİR TÜRLÜ HAZMEDEMEYENLER KARŞISINDA.!!!
Ülkemizin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir Türk kelimesi kullanılmak zorundadır. Turkish J of..... gibi , Turkish society of.... gibi
bunlar ermeni dölü eklesin başına
çok doğru söylemiş bu gibi kurumlardakiler pkkyla ypg yle yatıp kalkıyor
@semih_durmaz_2018 GÜZEL KARDEŞİM BAŞINDAKİLER YAPMIŞ BUNU. BUNU NEDEN SAYIP TÜRKLÜĞE DİL UZATMAK NEYİN NESİ... KONUŞANLARIN VARSA CEZASI VERİRSİN. TÜRK KELİMESİ SENİ BU KADAR RAHATSIZ ETMEMELİ..
Abinin ezelden beri Türklükle pek arası yoktur. Millet lafını çok sever, ama ne milleti adını koyamaz. TCK Türkiye Cumhuriyeti Karayollarına da gıcık olmuştu, KGM Karayolları Genel Müdürlüğü olarak değiştirtti.
herkes serdara yüklenmiş adam doğruları söylüyor kör olan cahil olan sizler çıkarlarınız için türkülüğünüzü bile satarsınız buyrun satın zaten sizi biz türkler türk olarak görmedik ne çanakkale ne kurtuluş savaşında onca şehitlerimizin kanının şerefi size emanet değildir ayık olun köpekler sadece sahiplerine hırlamaz zaten bu ülkede doğruyu söyleyen ya fetöcü ya terörist ya vatan haini ya da dinsiz çünkü sizin reisinizin algı oparasyonu bu şekilde işliyor sizin gibi kör cahil olacağıma aç sefil ölürüm daha iyi herşeyiniz para dininiz bile
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