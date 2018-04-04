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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş'in mezarını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 18:26 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI RecepTayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI RecepTayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti.
Erdoğan, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş'in 21'nci ölüm yıl dönümü nedeniyle Beştepe'de bulunan anıt mezara gelerek dua etti.

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