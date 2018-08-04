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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Avrupa'nın olduğu gibi Amerikanı'nın da iç politika malzemesi yapılamaz. Avrupa'nın yaptığı hataları tekrarlamak Amerika'ya bir şey kazandırmaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 12:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Avrupa'nın olduğu gibi Amerikanı'nın da iç politika malzemesi yapılamaz. Avrupa'nın yaptığı hataları tekrarlamak Amerika'ya bir şey kazandırmaz"


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